Панатинаикос — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Панатинаикос — ЦСКА София. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Панатинаикос»: 1. Пенья И., 2. Калабрия Д., 6. де Врей С. (капитан), 55. ван Дронгелен Р., 77. Кирьякопулос Г., 20. Таборда В., 26. Луза И., 42. Кангва К., 99. Гарсия Л., 74. Растодер Э., 10. Андино С.

Запасные «Панатинаикос»: 22. Камара Э., 4. Чиривелья П., 9. Дессерс С., 71. Гитонас К., 8. Ягушич А., 3. Катрис Г., 18. Контурис С., 70. Коцарис К., 14. Палмер-Браун Э., 28. Пельистри Ф., 7. Тетте А., 19. Цапрас Т.

Главный тренер «Панатинаикос»: Неструп Я.

Стартовый состав «ЦСКА София»: 21. Лапоухов Ф., 2. Пастор, 14. Иванов Т. (капитан), 5. Гбамен Ж., 4. Алмейда Д., 17. Мартино А., 28. Питтас И., 94. Соле И., 8. Сенси С., 19. Йорданов А., 9. Годой Л.

Запасные «ЦСКА София»: 11. Брахими М., 7. Эбонг М., 99. Это’о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту К., 6. Жордао Б., 34. Каймаканов В., 3. Уоро Т., 30. Панайотов П., 32. Родригес Ф., 91. Тунчев А., 10. Звартс Й.

Главный тренер «ЦСКА София»: Гисдоль М.