Панатинаикос — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция

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Панатинаикос — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Панатинаикос — ЦСКА София. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Панатинаикос»: 1. Пенья И., 2. Калабрия Д., 6. де Врей С. (капитан), 55. ван Дронгелен Р., 77. Кирьякопулос Г., 20. Таборда В., 26. Луза И., 42. Кангва К., 99. Гарсия Л., 74. Растодер Э., 10. Андино С.

Запасные «Панатинаикос»: 22. Камара Э., 4. Чиривелья П., 9. Дессерс С., 71. Гитонас К., 8. Ягушич А., 3. Катрис Г., 18. Контурис С., 70. Коцарис К., 14. Палмер-Браун Э., 28. Пельистри Ф., 7. Тетте А., 19. Цапрас Т.

Главный тренер «Панатинаикос»: Неструп Я.

Стартовый состав «ЦСКА София»: 21. Лапоухов Ф., 2. Пастор, 14. Иванов Т. (капитан), 5. Гбамен Ж., 4. Алмейда Д., 17. Мартино А., 28. Питтас И., 94. Соле И., 8. Сенси С., 19. Йорданов А., 9. Годой Л.

Запасные «ЦСКА София»: 11. Брахими М., 7. Эбонг М., 99. Это’о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту К., 6. Жордао Б., 34. Каймаканов В., 3. Уоро Т., 30. Панайотов П., 32. Родригес Ф., 91. Тунчев А., 10. Звартс Й.

Главный тренер «ЦСКА София»: Гисдоль М.

Прямая трансляция1-0 LIVE
411-0
Панатинаикос - ЦСКА София. Счет: 1-0. Великолепный гол от Давиде Калабрии (Панатинаикос)!
39
Леви Гарсия (Панатинаикос) попал в офсайд во время забега.
37
Элмин Растодер (Панатинаикос) был близок к голу. Он принял передачу в штрафной, но должен был бить иначе, а не прямо во Федора Лапухова.
35
Леандро Годой (ЦСКА София) в офсайде, боковой судья поднял флаг, главный арбитр дал свисток.
32
Благодаря отличному перехвату защитника, угловой удар ЦСКА София не принес результата.
30
Вратарь отразил низовой удар Давиде Калабрии (Панатинаикос), который пробил прямо по центру ворот.
30
Давиде Калабрия (Панатинаикос) пробил из штрафной, но вратарь совершил важный сейв и спас ворота.
29
Стефано Сенси (ЦСКА София) вышел на ударную позицию. Он продвинулся к воротам и пробил из-за пределов штрафной по центру, но вратарь был начеку и совершил сейв.
27
Слабый удар Леви Гарсии (Панатинаикос) легко забрал Фёдор Лапухов.
24
Панатинаикос не смог создать опасный момент после углового, вратарь соперника забрал мяч в воздухе.
21
Леви Гарсия (Панатинаикос) решил пробить с лёта, но мяч пролетел значительно выше перекладины.
19
Анджело Мартино (ЦСКА София) принял мяч и мощно пробил из штрафной, но вратарь на месте!
18
Судья указал на угловой флаг, и Панатинаикос исполнит угловой удар.
14
Фёдор Лапухов совершил великолепный сейв! Рик Ван Дронгелен (Панатинаикос) пробил головой после точной передачи, но мяч прилетел прямо в руки вратарю.
14
Панатинаикос разыграл угловой вместо подачи в штрафную.
14
Угловой подан, но Панатинаикос не смог извлечь выгоду, защитник выбил мяч. Боковой судья указал на угловой флажок, Панатинаикос снова подаст угловой.
13
После стандарта в исполнении Панатинаикоса один из защитников легко завладел мячом.
12
Сантино Андино (Панатинаикос) ворвался в штрафную и пробил в нижний левый угол, пытаясь переиграть Фёдора Лапухова, но вратарь прочитал эпизод и совершил отличный сейв.
10
Элмин Растодер (Панатинаикос) упустил отличный шанс! Он нашел свободное пространство у штрафной и пробил головой, но удару не хватило ни силы, ни точности. Мяч прошел далеко от правой штанги!
8
Диниш Алмейда (ЦСКА София) нарушил правила в атаке, и судья дал свисток.
8
Хороший вынос защитника означает, что угловой для ЦСКА София не принес результата.
7
ЦСКА София быстро разыграл угловой.
7
Вратарь ЦСКА София совершил отличный сейв после удара, иначе мяч влетел бы в левый угол. ЦСКА София хорошо атаковал и заработал угловой.
5
Панатинаикос исполнил угловой, но благодаря уверенным действиям защитников голевой момент был упущен.
4
Панатинаикос не смог извлечь выгоду из углового, Федор Лапухов (ЦСКА София) в прыжке забрал мяч. Мяч ушел за пределы поля, снова назначен угловой. Панатинаикос продолжает атаку.
2
Леандро Годой (ЦСКА София) пробил из-за пределов штрафной, но неточно. Сейв Иньяки Пеньи спас ворота от удара по центру.
2
Леандро Годой (ЦСКА София) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
1
Первый тайм начался.
01:01
ЦСКА София начинает игру.
01:01
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Мохаммед Аль-Хаким.
01:00
Объявлены стартовые составы на этот матч.
01:00
Добро пожаловать, дамы и господа, на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к игре.
ПанатинаикосЦСКА СофияЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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