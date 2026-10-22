Црвена звезда — Копенгаген: составы и текстовая трансляция

48
Црвена Звезда проводит серию красивых передач в поисках новых атакующих возможностей.
46🔁
После перерыва произошла замена. Виктор Дадасон вышел на поле вместо Андреаса Корнелиуса (ФК Копенгаген).
46🔁
Для Дзюнносукэ Судзуки матч окончен («Копенгаген»). Акош Маркграф выходит на поле во втором тайме.
46⏱
Раду Мариан Петреску дал свисток, и начался второй тайм.
45+2
Боковой судья указывает на угловой флажок. Будет угловой удар.
45+3⏱
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, футболисты направляются в раздевалки.
45+2
Црвена Звезда имела шанс забить с углового, но защитник вынес мяч.
45+1
Раде Крунич (Црвена Звезда) успел к низовому мячу и без раздумий мощно пробил в верхнюю часть сетки ворот. К сожалению, его дальний удар отразил Диант Рамай, продемонстрировав великолепный сейв! Црвена Звезда исполнит угловой.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
44
Томас Дилэйни (ФК Копенгаген) принял отличную передачу с фланга и вышел на ударную позицию, но защита соперника была начеку, и один из защитников быстро отобрал мяч, ликвидировав угрозу.
44
Махер Карризо (ФК Копенгаген) готовится ввести мяч в игру.
41⚽2-1
Михайло Ристич отдал пас Василию Костову (Црвена Звезда), который нанес великолепный дальний удар. Мяч попал в штангу и влетел в верхний правый угол ворот. Счет теперь 2:1.
40🟨
Эта желтая карточка была справедливой. Подкат в исполнении Хунора Немета (ФК Копенгаген) получился очень грубым, и Раду Мариан Петреску не раздумывая показал ему «горчичник».
38🟨
Раде Крунич (Црвена Звезда) выразил несогласие с решением арбитра и тут же получил желтую карточку.
34⚽1-1
Гол! Тими Элшник («Црвена Звезда») после великолепной контратаки принял передачу от Владимира Лучича и точно пробил из-за пределов штрафной. Счёт 1:1.
31
ФК Копенгаген демонстрирует игру с великолепным контролем в центре поля и точными передачами.
29
Это автогол! Невероятное невезение для Матея Гаштарова («Црвена Звезда»): пытаясь прервать прострел во вратарскую, он срезал мяч в собственные ворота. Счёт 0:1.
26
Тими Элшник (Црвена Звезда) сделал передачу в штрафную, решение неплохое, но цели оно не достигло — никто из партнеров не успел к мячу. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Копенгагена введет его в игру.
25
Михайло Ристич (Црвена звезда) сделал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
24
Матей Гаштаров (Црвена Звезда) может продолжить игру.
22🟨
Юта Накаяма («Црвена Звезда») получил желтую карточку за грубый фол против соперника, но кажется недовольным этим решением.
20✚
Матей Гаштаров («Црвена Звезда») нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.
17
Мяч отскочил к Юте Накаяме (Црвена Звезда), его опасный дальний удар пришелся в перекладина! Какая убойная возможность!
16
Игрок ФК Копенгаген нарушил правила в атаке. Судья дал свисток.
15
Стефан Гудел (Црвена Звезда) после точной передачи создал себе пространство в штрафной и пробил, но мяч пролетел над перекладиной. Мяч покинул поле, игра возобновится ударом от ворот ФК Копенгаген.
14
Василие Костов (Црвена Звезда) подал угловой, но один из защитников выбил мяч головой.
14
Тими Элшник (Црвена Звезда) попытался перебросить мяч через стенку, но соперники легко заблокировали удар. Црвена Звезда исполнит угловой.
13
Црвена Звезда получила право на опасный штрафной удар прямо у линии штрафной площади соперника.
12🟨
Жунносуке Сузуки (ФК Копенгаген) испытал терпение арбитра Раду Мариана Петреску и получил предупреждение за предыдущий затяжной фол.
10
Роберт (ФК Копенгаген) побежал к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
9
Игроки Копенгагена перепасовываются короткими передачами.
8
Матеус выпрыгнул, чтобы перехватить мяч с углового, который подал Махер Карризо (ФК Копенгаген).
7
Махер Карризо (ФК Копенгаген) совершил отличный проход в штрафную, но его мощный удар мужественно заблокировал защитник. Мяч ушел за пределы поля. Угловой для ФК Копенгаген.
6
Хунор Немет («ФК Копенгаген») грубо сыграл, и Раду Мариан Петреску дает свисток, фиксируя нарушение.
3
Владимир Лучич (Црвена Звезда) не смог сделать навес в штрафную, его попытка была заблокирована. Мяч ушел за пределы поля. Црвена Звезда введет мяч из-за боковой.
1⏱
Поехали, сегодняшний матч только что начался.
21:50
Владимир Лучич (Црвена Звезда) попытался прострелить низом с границы штрафной, но защитники выбили мяч в безопасную зону. Мяч ушел за боковую, аут в пользу Црвены Звезды.
21:47
Матч начинает команда «Копенгаген».
21:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Раду Мариан Петреску.
21:45
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.
21:45
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