Црвена звезда — Копенгаген: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Црвена звезда — Копенгаген. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Црвена звезда»: 1. Матеус, 9. Дьенг Б., 21. Элшник Т., 60. Гаштаров М., 45. Гудель С., 20. Хандель Т., 22. Костов В., 33. Крунич Р. (капитан), 37. Лучич В., 3. Накаяма Ю., 23. Ристич М.

Запасные «Црвена звезда»: 15. Абу-Фани М., 7. Арнаутович М., 6. Байо М., 8. Балов К., 70. Чам М., 4. Иванич М., 10. Катай А., 19. Ким Е-гон, 75. Лоизу Л., 50. Раданович С., 30. Тебо Ученна Ф., 13. Велькович М.

Главный тренер «Црвена звезда»: Риера А.

Стартовый состав «Копенгаген»: 1. Рамай Д., 2. Беймо Ф., 7. Каррисо М., 14. Корнелиус А., 27. Дилейни Т. (капитан), 13. Уэскас Р., 24. Мелинг Б., 28. Немет А., 16. Робер, 4. Сёренсен А., 20. Судзуки Д.

Запасные «Копенгаген»: 51. Брейум-Харильд Т., 36. Клем В., 39. Дадасон В., 10. Эльюнусси М., 15. Лопес М., 21. Мадсен М., 6. Маркграф А., 18. Мири К., 34. Наснас М., 45. Ольсен Г., 31. Рунарссон Р. А., 44. Вьянне Нджи Г.

Главный тренер «Копенгаген»: Свенссон Б.