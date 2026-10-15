Групповой этап Лиги конференций УЕФА стартовал с упорных и богатых на голы матчей. В одной из центральных встреч тура швейцарский «Лугано» принимал именитую сербскую команду «Црвена Звезда» и одержал невероятную волевую победу со счетом 3:2.

Этот поединок вызвал особый интерес у любителей узбекского футбола: защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел в стартовом составе швейцарского клуба с первых минут и надежно действовал до 73-й минуты.

Яркий камбэк от «Лугано»: развязка с пенальти на 89-й минуте

Игра была полна неожиданных поворотов и настоящего драматизма:

Равенство в первом тайме: на 25-й минуте Айети вывел «Лугано» вперед, но на 32-й минуте Эльшник восстановил равновесие;

Давление сербов и ответный удар: на 67-й минуте Крунич вывел белградцев вперед в счете (1:2). Однако вышедший на поле вместо Бехруза Каримова Монкада уже на 84-й минуте сравнял счет;

Победный мяч: на 89-й минуте матча Гргич хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар и принес хозяевам сенсационные 3 очка.

«Лугано» — «Црвена Звезда» 3:2

Голы: Айети (25), Монкада (84), Гргич (89, пен.) — Эльшник (32), Крунич (67).

«Лугано»: фон Балльмос, Пападопулос, Май, Делькруа (Алиоски, 79), Бехруз КАРИМОВ (Монкада, 73), Айети, Гргич, Стефан, Чиминьяни, Бислими, дос Сантос (Эспиноса, 79).

Ансу Фати забил, а «Аякс» оступился в Хорватии

Остальные матчи тура также прошли в бескомпромиссной борьбе:

«Монако» не упустил победу в Софии: французский клуб оказался сильнее болгарского ЦСКА со счетом 2:1. Быстрый гол Бруннера и мяч, забитый Ансу Фати на 43-й минуте, принесли монегаскам важную гостевую победу;

Осечка «Аякса» в Хорватии: нидерландский гранд гостил у «Хайдука» и потерпел поражение со счетом 1:2. Точные удары Саньянга и Сотишека принесли хозяевам неожиданную победу.

ЦСКА София — «Монако» 1:2

Голы: Цвартс (76) — Бруннер (3), Фати (43).

«Хайдук» — «Аякс» 2:1

Голы: Саньянг (37), Сотишек (55) — Классен (53).

Первый тур Лиги конференций показал, что борьба будет жаркой, а наши легионеры, такие как Бехруз Каримов, все больше становятся важными фигурами в еврокубках.