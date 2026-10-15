«Лугано» обыграл «Црвену Звезду» на своем поле — главные результаты 1-го тура ЛК

·3·Спорт
«Лугано» обыграл «Црвену Звезду» на своем поле — главные результаты 1-го тура ЛК

Групповой этап Лиги конференций УЕФА стартовал с упорных и богатых на голы матчей. В одной из центральных встреч тура швейцарский «Лугано» принимал именитую сербскую команду «Црвена Звезда» и одержал невероятную волевую победу со счетом 3:2.

Этот поединок вызвал особый интерес у любителей узбекского футбола: защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел в стартовом составе швейцарского клуба с первых минут и надежно действовал до 73-й минуты.

Яркий камбэк от «Лугано»: развязка с пенальти на 89-й минуте

Игра была полна неожиданных поворотов и настоящего драматизма:

  • Равенство в первом тайме: на 25-й минуте Айети вывел «Лугано» вперед, но на 32-й минуте Эльшник восстановил равновесие;

  • Давление сербов и ответный удар: на 67-й минуте Крунич вывел белградцев вперед в счете (1:2). Однако вышедший на поле вместо Бехруза Каримова Монкада уже на 84-й минуте сравнял счет;

  • Победный мяч: на 89-й минуте матча Гргич хладнокровно реализовал 11-метровый штрафной удар и принес хозяевам сенсационные 3 очка.

«Лугано» — «Црвена Звезда» 3:2

Голы: Айети (25), Монкада (84), Гргич (89, пен.) — Эльшник (32), Крунич (67).

  • «Лугано»: фон Балльмос, Пападопулос, Май, Делькруа (Алиоски, 79), Бехруз КАРИМОВ (Монкада, 73), Айети, Гргич, Стефан, Чиминьяни, Бислими, дос Сантос (Эспиноса, 79).

Ансу Фати забил, а «Аякс» оступился в Хорватии

Остальные матчи тура также прошли в бескомпромиссной борьбе:

  • «Монако» не упустил победу в Софии: французский клуб оказался сильнее болгарского ЦСКА со счетом 2:1. Быстрый гол Бруннера и мяч, забитый Ансу Фати на 43-й минуте, принесли монегаскам важную гостевую победу;

  • Осечка «Аякса» в Хорватии: нидерландский гранд гостил у «Хайдука» и потерпел поражение со счетом 1:2. Точные удары Саньянга и Сотишека принесли хозяевам неожиданную победу.

ЦСКА София — «Монако» 1:2

Голы: Цвартс (76) — Бруннер (3), Фати (43).

«Хайдук» — «Аякс» 2:1

Голы: Саньянг (37), Сотишек (55) — Классен (53).

Первый тур Лиги конференций показал, что борьба будет жаркой, а наши легионеры, такие как Бехруз Каримов, все больше становятся важными фигурами в еврокубках.

ЛуганоЦрвена ЗвездаБехруз КаримовЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лугано — Црвена звезда: составы и текстовая трансляцияЛугано — Црвена звезда: составы и текстовая трансляцияВчера 20:33«Каскад финтов и ювелирная передача»: 19-летний Бехруз Каримов вновь зажглься в Швейцарии«Каскад финтов и ювелирная передача»: 19-летний Бехруз Каримов вновь зажглься в Швейцарии22 сентября 06:40«Лугано» победил на выезде со счетом 4:0, а Каримов отметился ассистом: лидер чемпионата Швейцарии не останавливается (видео)«Лугано» победил на выезде со счетом 4:0, а Каримов отметился ассистом: лидер чемпионата Швейцарии не останавливается (видео)20 сентября 22:07Бехруз Каримов забил дебютный гол: «Лугано» разгромил соперника со счетом 4:1 (видео)Бехруз Каримов забил дебютный гол: «Лугано» разгромил соперника со счетом 4:1 (видео)17 сентября 20:02Бехруз Каримов отыграл 90 минут: триллер со счетом 2:2 в матче «Лугано» — «Янг Бойз»Бехруз Каримов отыграл 90 минут: триллер со счетом 2:2 в матче «Лугано» — «Янг Бойз»13 сентября 00:55От 5000 долларов: Бехруз Каримов наградил своих тренеров перед отъездом в ЕвропуОт 5000 долларов: Бехруз Каримов наградил своих тренеров перед отъездом в Европу21 августа 19:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия