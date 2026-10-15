Копенгаген — Брага: составы и текстовая трансляция

·38·Спорт
Копенгаген — Брага: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: КопенгагенБрага. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Копенгаген»: 1. Рамай Д., 2. Беймо Ф., 36. Клем В., 39. Дадасон В., 10. Эльюнусси М. (капитан), 33. Крал А., 6. Маркграф А., 12. Масеко Т., 24. Мелинг Б., 16. Робер, 20. Судзуки Д.

Запасные «Копенгаген»: 51. Брейум-Харильд Т., 7. Каррисо М., 14. Корнелиус А., 27. Дилейни Т., 13. Уэскас Р., 15. Лопес М., 34. Наснас М., 28. Немет А., 45. Ольсен Г., 31. Рунарссон Р. А., 4. Сёренсен А., 44. Вьянне Нджи Г.

Главный тренер «Копенгаген»: Свенссон Б.

Стартовый состав «Брага»: 31. Бернардо, 26. Аррей-Мби Б., 29. Горби, 21. Орта Р. (капитан), 23. Хусейнбашич Д., 14. Лагербильке Г., 8. Моутинью Ж., 22. Серхио Барсия, 34. Тикназ Д. Э., 7. Травассос, 19. Винд Й.

Запасные «Брага»: 44. Байрами А., 37. Баришич А., 20. Доржелес М., 11. Габриэл Силва, 2. Гомес В., 16. Маркеш Т., 17. Милошевич Й., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 12. Са Т., 10. Виктор П., 6. Витор Карвалью.

Главный тренер «Брага»: Висенс К.

Прямая трансляция LIVE
29
Йонас Винд (Брага) схватил соперника за футболку, и Джои Коой дал свисток, зафиксировав нарушение.
25
Благодаря великолепному блоку защитника, угловой удар в исполнении Браги не принес результата.
25
Рикардо Орта (Брага) попытался сделать передачу, но она была заблокирована. Брага получила право на угловой.
20
Рикардо Орта («Брага») принял точную передачу в штрафной площади и пробил по воротам, но мяч пролетел значительно правее штанги.
19
ФК Копенгаген разыграл угловой коротким пасом. Мяч пошел ближнему партнеру.
16
Брага подала угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить.
12
Денис Хьюсейнбашич («Брага») оказался в офсайде, судья дал свисток и остановил игру.
9
Виллиам Клем (Копенгаген) нашел свободное пространство для удара в штрафной, но пробил рядом с правой штангой.
6
Роберт (Копенгаген) пробил из-за пределов штрафной, но не сумел точно прицелиться, и мяч ушел далеко от правой штанги.
4
Матч: ФК Копенгаген - Брага. Счет: 0-0. Комментарий: Денис Хусейнбашич (Брага) сыграл рукой.
1
Матч начинает команда Копенгаген.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
00:15
Матч начинает команда Копенгаген.
00:00
Джои Коой назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Добро пожаловать, дорогие болельщики, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
КопенгагенБрагаЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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