Копенгаген — Брага: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Копенгаген — Брага. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Копенгаген»: 1. Рамай Д., 2. Беймо Ф., 36. Клем В., 39. Дадасон В., 10. Эльюнусси М. (капитан), 33. Крал А., 6. Маркграф А., 12. Масеко Т., 24. Мелинг Б., 16. Робер, 20. Судзуки Д.

Запасные «Копенгаген»: 51. Брейум-Харильд Т., 7. Каррисо М., 14. Корнелиус А., 27. Дилейни Т., 13. Уэскас Р., 15. Лопес М., 34. Наснас М., 28. Немет А., 45. Ольсен Г., 31. Рунарссон Р. А., 4. Сёренсен А., 44. Вьянне Нджи Г.

Главный тренер «Копенгаген»: Свенссон Б.

Стартовый состав «Брага»: 31. Бернардо, 26. Аррей-Мби Б., 29. Горби, 21. Орта Р. (капитан), 23. Хусейнбашич Д., 14. Лагербильке Г., 8. Моутинью Ж., 22. Серхио Барсия, 34. Тикназ Д. Э., 7. Травассос, 19. Винд Й.

Запасные «Брага»: 44. Байрами А., 37. Баришич А., 20. Доржелес М., 11. Габриэл Силва, 2. Гомес В., 16. Маркеш Т., 17. Милошевич Й., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 12. Са Т., 10. Виктор П., 6. Витор Карвалью.

Главный тренер «Брага»: Висенс К.