Црвена звезда — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляция

45+2
Гол! Нет, стоп, гол отменен из-за офсайда. Тими Элшник (Црвена Звезда) не согласен с этим решением, но боковой судья непреклонен.
45+4⏱
Первый тайм завершен. Счет: 0-0.
45+3🟨
Алекс Санчес (Интер Эскальдес) получил желтую карточку за грубость. Он выглядит недовольным решением, но Хенрик Налбандян проигнорировал протесты.
45
Василие Костов (Црвена звезда) принял мяч в штрафной и пробил низом по центру ворот. Хави Диас совершил отличный сейв, отразив опасный удар!
45
К основному времени добавлено 2 минуты.
43
Маурисио Почеттино (Интер Эскальдес) принял мяч после штрафного и сразу пробил с близкого расстояния — мяч прошел рядом с левой штангой!
43🟨
Доми Берланга (Интер Эскальдес) получил желтую карточку за грубый фол. Хенрик Налбандян не раздумывал с этим решением.
43
Игра остановлена. Томас Хандел (Црвена Звезда) нарушил правила в борьбе за мяч. Он понимает свою ошибку, поэтому споров нет. Назначен штрафной в пользу Интер Эскальдес, но вряд ли они будут бить по воротам.
40
Интер Эскальдес контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобного момента для атаки.
35🟥
Это было совершенно бессмысленное действие! Александр Катай (Црвена Звезда) совершил бездумный фол, и судья Хенрик Налбандян показал ему красную карточку.
35VAR
После вечной паузы главный судья Хенрик Налбандян, воспользовавшись ВАР, зафиксировал нарушение в голевом эпизоде! ГОЛ ОТМЕНЕН, игра продолжается.
34VAR
Игроки «Црвены Звезды» прервали празднование, так как судья Хенрик Налбандян сигнализировал о просмотре ВАР, вероятно, чтобы проверить наличие нарушения в начале атаки.
32⚽1-0
Гол! После великолепной передачи Е-геон Кима Александр Катай (Црвена звезда) принял мяч в штрафной и точно пробил в нижний правый угол. 1:0.
32
Раде Крунич (Црвена Звезда) получил точную передачу у линии штрафной и сразу пробил, но мяч в створ не попал.
28
Ён-у Ким (Црвена звезда) добрался до бесхозного мяча в штрафной и мощно пробил по центру ворот. Однако Хави Диас прочитал удар и легко забрал мяч.
26
Модрич (Интер Эскальдес) нарушил правила, грубо сыграв против соперника в ходе атаки.
22
Угловой удар в исполнении Црвены звезды уверенно нейтрализовал Хави Диас (Интер Эскальдес).
22
Полумомент! Томас Хандел (Црвена звезда) навесил в штрафную, но Хави Диас отлично среагировал и прервал атаку.
21
Передача Хван Ин Бома (Црвена звезда) оказалась неудачной, и защита соперника быстро выбила мяч из штрафной.
18
Суле (Интер Эскальдес) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
17
Суле (Интер Эскальдес) создал себе пространство и пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
17
Файсал Шуайб (Интер Эскальдес) принял мяч с фланга и пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой.
14
Матей Гаштаров (Црвена Звезда) рвался к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
11
Давид Лопес (Интер Эскальдес) исполнил штрафной удар, но это был не лучший его пас, и мяч был легко выбит.
10
Раде Крунич (Црвена Звезда) грубо сыграл в отборе, и Генрик Налбандян зафиксировал фол. Интер Эскальдес получил право на штрафной удар.
7
Александр Катай (Црвена Звезда) выпрыгнул выше всех после углового и пробил головой, но Хави Диас парировал его удар в нижний правый угол.
7
Судья указал на угловой флажок, и Црвена Звезда исполнит угловой удар.
6
Александар Катаи (Црвена Звезда) пробил из очень выгодной позиции из-за пределов штрафной, но защитник самоотверженно заблокировал удар.
5
Матей Гаштаров (Црвена Звезда) не смог сделать навес в штрафную, его попытка была заблокирована.
3
Тими Элшник (Црвена Звезда) нарушил правила, и хотя на первый взгляд ситуация казалась спорной, судья принял верное решение, назначив штрафной удар в пользу соперника.
1⏱
Сегодняшняя игра только началась, наслаждайтесь матчем!
22:46
Матч задерживается из-за минуты молчания.
22:45
Представляем главного судью сегодняшнего матча — Хенрик Налбандян.
22:45
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22:45
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