Црвена звезда — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Црвена звезда — Интер Эскальдес. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Црвена звезда»: 1. Матеус, 60. Гаштаров М., 13. Велькович М., 3. Накаяма Ю., 75. Лоизу Л., 20. Хандель Т., 33. Крунич Р., 19. Ким Е-гон, 21. Элшник Т., 22. Костов В., 10. Катай А. (капитан).

Запасные «Црвена звезда»: 15. Абу-Фани М., 7. Арнаутович М., 6. Байо М., 8. Балов К., 14. Букари О., 70. Чам М., 9. Дьенг Б., 77. Гутеша И., 4. Иванич М., 37. Лучич В., 32. Лукассен Д., 30. Тебо Ученна Ф.

Главный тренер «Црвена звезда»: Риера А.

Стартовый состав «Интер Эскальдес»: 13. Диас Х., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Х., 8. Давид Лопес, 6. Алонсо В., 19. Модрич, 11. Берланга Д., 9. Шуайб Ф., 31. Суле.

Запасные «Интер Эскальдес»: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 44. Преладо А., 21. Родригес М.

Главный тренер «Интер Эскальдес»: Ортис Ф.