Мьельбю — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Мьельбю — Интер Эскальдес. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Мьельбю»: 35. Лундин А., 3. Агнарссон М., 18. Бергстрем Й., 6. Энггор М., 14. Гранат В., 7. Густафсон В., 22. Густавссон Й. (капитан), 5. Икбал А., 10. Кьер Й., 33. Миттинен Т., 4. Норен А.

Главный тренер «Мьельбю»: Браннстрем А.

Стартовый состав «Интер Эскальдес»: 13. Диас Х., 6. Алонсо В., 11. Берланга Д., 9. Шуайб Ф., 8. Давид Лопес, 2. Эрнандес А. Х., 19. Модрич, 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 31. Суле, 3. Торрес Х.

Главный тренер «Интер Эскальдес»: Ортис Ф.