Норшелланн — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция

·31·Спорт
Норшелланн — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: НоршелланнЦСКА София. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Норшелланн»: 13. Хансен А., 15. Акуа С., 25. Нельссон В., 4. Маркманн Н., 23. Норхейм Р., 18. Янссен Дж. (капитан), 8. Ройкьер Н., 5. Лахтеенмяки Я., 29. Бертельсен В., 11. Линд А., 14. Адель И.

Запасные «Норшелланн»: 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 6. Бринк М., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 21. Хейде М., 40. Расмуссен Х., 35. Руткьер В., 37. Садио Л., 3. Сальквист Т., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.

Главный тренер «Норшелланн»: Ольсен Й.

Стартовый состав «ЦСКА София»: 21. Лапоухов Ф., 4. Алмейда Д., 6. Жордао Б. (капитан), 32. Родригес Ф., 2. Пастор, 7. Эбонг М., 30. Панайотов П., 8. Сенси С., 17. Мартино А., 9. Годой Л., 28. Питтас И.

Запасные «ЦСКА София»: 99. Это’о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту К., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А.

Главный тренер «ЦСКА София»: Гисдоль М.

Прямая трансляция0-1 LIVE
49
Судья указал на угловой флажок, и «Норшелланн» подаст угловой.
49
После розыгрыша стандартного положения игроками ЦСКА София один из защитников спокойно завладел мячом.
46
Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.
45+4
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Ибрагим Адел (Норшелланн) попытался обыграть соперника, после чего мяч вышел за пределы поля. Судья назначил угловой в пользу Норшелланна.
45+2
Нордшелланд подает угловой.
45
Четвертый судья добавил к матчу 4 минуты.
41
Норшелланн контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобной возможности для атаки.
37🟨
Стефен Акуа (Норшелланн) получил предупреждение от арбитра за фол, совершенный моментом ранее.
35🟨
Арбитр Роберт Джонс наконец-то устал от выходок Йенса Олсена и показал ему желтую карточку!
34
Один из игроков Норшелланна забежал за линию, и судья дал свисток из-за положения вне игры.
30🔁
Тобиас Салквист (Норшелланн) выходит на поле, так как Виктор Нелссон получил травму и не может продолжить игру.
29
Виктор Нельссон (Норшеллан) получил травму и лежит на поле, судья остановил игру для оказания медицинской помощи.
29
Нордшелланд - ЦСКА София. Счет: 0-1. Опасная игра от Виктора Нельссона (Нордшелланд). Роберт Джонс дает свисток за нарушение.
26
Ибрагим Адел (Норшелланн) пытался замкнуть навес, высоко выпрыгнув и пробив головой в левый угол ворот. Фёдор Лапухов продемонстрировал отличную реакцию, не позволил мячу влетать в сетку и совершил великолепный сейв.
25
Нордшелланд демонстрирует потрясающую командную игру, контролируя мяч за счет коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
20🟨
Диниш Алмейда (ЦСКА София) не должен удивляться желтой карточке, арбитр грамотно успокоил ситуацию.
17
ЦСКА София не смог извлечь пользу из углового, так как защитники соперника сыграли бдительно и отвели угрозу.
16
Анджело Мартино (ЦСКА София) прицелился и пробил издалека, но Андреас Хансен был к этому готов.
11
Неудача! Иоаннис Питтас (ЦСКА София) нанес отличный удар из пределов штрафной, вратарь был в затруднении, но мяч пролетел над перекладиной.
80-1
Гол! Ужасная ошибка приводит к голу. Защитник теряет мяч, позволяя Леандро Годою (ЦСКА София) перехватить его и отправить в сетку, счет 0:1.
6
Рунар Норхейм (Норшелланн) выполнил отличную передачу, но защитники ликвидировали угрозу.
3
ПЕРЕКЛАДИНА! Стефано Сенси (ЦСКА София) нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, и мяч попал в перекладину. Что за удар!
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
21:46
Игроки на поле, и ЦСКА София начинает матч.
21:45
Сегодняшний матч будет обслуживать Роберт Джонс.
21:45
С подробностями этого матча и стартовыми составами обеих команд вы можете ознакомиться здесь.
21:45
Всем футбольным фанатам привет, мы здесь, чтобы предложить вам живой комментарий к этому матчу и осветить все самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто расслабьтесь и наслаждайтесь.
НоршелланнЦСКА СофияЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияХартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляция15 октября 22:50ЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляцияЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Трабзонспор — Хартс: составы и текстовая трансляцияТрабзонспор — Хартс: составы и текстовая трансляцияСегодня 21:19Пафос — Рига: составы и текстовая трансляцияПафос — Рига: составы и текстовая трансляцияСегодня 21:16Кауно Жальгирис — Бранн: составы и текстовая трансляцияКауно Жальгирис — Бранн: составы и текстовая трансляцияСегодня 21:10Яблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляцияЯблонец — Брайтон: составы и текстовая трансляцияСегодня 21:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном