Норшелланн — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Норшелланн — ЦСКА София. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Норшелланн»: 13. Хансен А., 15. Акуа С., 25. Нельссон В., 4. Маркманн Н., 23. Норхейм Р., 18. Янссен Дж. (капитан), 8. Ройкьер Н., 5. Лахтеенмяки Я., 29. Бертельсен В., 11. Линд А., 14. Адель И.

Запасные «Норшелланн»: 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 6. Бринк М., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 21. Хейде М., 40. Расмуссен Х., 35. Руткьер В., 37. Садио Л., 3. Сальквист Т., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.

Главный тренер «Норшелланн»: Ольсен Й.

Стартовый состав «ЦСКА София»: 21. Лапоухов Ф., 4. Алмейда Д., 6. Жордао Б. (капитан), 32. Родригес Ф., 2. Пастор, 7. Эбонг М., 30. Панайотов П., 8. Сенси С., 17. Мартино А., 9. Годой Л., 28. Питтас И.

Запасные «ЦСКА София»: 99. Это’о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту К., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А.

Главный тренер «ЦСКА София»: Гисдоль М.