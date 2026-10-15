НЕЙМЕГЕН — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
НЕЙМЕГЕН — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: НЕЙМЕГЕНЛЕВСКИ СОФИЯ. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «НЕЙМЕГЕН»: 1. Креттаз Г., 99. Бишофф К., 73. Брас Г., 9. Шери Т. (капитан), 24. Фонвиль Д., 34. Керс К., 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б., 6. Неяшмич Д., 4. Схюрс П., 10. Тадич Д.

Запасные «НЕЙМЕГЕН»: 18. Гайгер Д., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 22. Каплан А., 35. Монтейру Ж., 42. Мослих Ю., 12. Польстер Н., 14. Сирхейс К., 11. Виллумссон В. Т.

Главный тренер «НЕЙМЕГЕН»: Схрёдер Д.

Стартовый состав «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 92. Вуцов С., 50. Димитров К. (капитан), 17. Эвертон Бала, 8. Груич М., 27. Куссо Д., 3. Майкон, 4. Макун К., 19. Мубарик М., 21. Невеш А., 7. Рейналдо, 35. Сержиньо.

Запасные «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 22. Сула М., 18. Трдин Г., 1. Владимиров О.

Главный тренер «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: Веласкес Х.

Прямая трансляция0-1 LIVE
31
Рейналдо (Левски София) тянулся к мячу в штрафной и пробил мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Неймегена.
29
Рейналдо (Левски София) тянулся к мячу в штрафной и пробил мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Неймегена.
28
Рейналдо (Левски София) продемонстрировал великолепный индивидуальный проход, вошел в штрафную и пробил. Его опасный удар заблокировал защитник.
26
Давид Куссо (Левски София) нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, но его попытку заблокировал защитник.
24🟨
Ноэ Лебретон (Неймеген) получил желтую карточку за фол, совершенный ранее.
22
Кевин Керс (Неймеген) отдал пас вперед, но один из защитников его заблокировал.
21
Благодаря хорошей игре защитника на выносе, Неймеген не извлек пользы из углового.
21
Кэвин Кес (Неймеген) выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но защитники соперника сумели вынести мяч в безопасное место. Неймеген получает право на угловой.
20VAR
Игроки Левски София не могут поверить, что арбитр отменил гол после вмешательства ВАР!
18VAR
Игроки Левски София празднуют гол, но арбитр сразу назначил просмотр VAR. Посмотрим, что будет. Важный момент в матче.
170-1
Гол! Эвертон Бала (Левски София) принял мяч в штрафной площади и после отскока отправил его в нижний правый угол ворот. Счет 0:1.
13
Кевин Керс («Неймеген») попытался успеть к отскочившему в штрафной мяч, но пробил выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Левски» (София) введет его в игру.
11
Майкон (Левски София) обыграл соперников, но защитник сумел отобрать мяч. Боковой судья назначил аут в пользу Левски София.
9
Ниймеген исполняет штрафной удар недалеко от центра поля.
6
Клемент Бишофф (Неймеген) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
4
Благодаря великолепному блоку защитника, угловой у ворот «Неймегена» не привел к опасной ситуации.
3
Ниймеген подал угловой в штрафную, но передача оказалась слишком сильной и мяч ушел за пределы поля.
3
Тьяррон Шери (Неймеген) пробил по воротам из пределов штрафной, но защитники надежно отбили мяч. Судья показывает на угловой флажок. Неймеген подаст угловой.
1
Первый тайм начался.
00:02
Матч начинает «Левски София».
00:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Алияр Агаев.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно информировать вас обо всех событиях матча.
НЕЙМЕГЕНЛЕВСКИ СОФИЯЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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