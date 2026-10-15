НЕЙМЕГЕН — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: НЕЙМЕГЕН — ЛЕВСКИ СОФИЯ. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «НЕЙМЕГЕН»: 1. Креттаз Г., 99. Бишофф К., 73. Брас Г., 9. Шери Т. (капитан), 24. Фонвиль Д., 34. Керс К., 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б., 6. Неяшмич Д., 4. Схюрс П., 10. Тадич Д.

Запасные «НЕЙМЕГЕН»: 18. Гайгер Д., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 22. Каплан А., 35. Монтейру Ж., 42. Мослих Ю., 12. Польстер Н., 14. Сирхейс К., 11. Виллумссон В. Т.

Главный тренер «НЕЙМЕГЕН»: Схрёдер Д.

Стартовый состав «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 92. Вуцов С., 50. Димитров К. (капитан), 17. Эвертон Бала, 8. Груич М., 27. Куссо Д., 3. Майкон, 4. Макун К., 19. Мубарик М., 21. Невеш А., 7. Рейналдо, 35. Сержиньо.

Запасные «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 22. Сула М., 18. Трдин Г., 1. Владимиров О.

Главный тренер «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: Веласкес Х.