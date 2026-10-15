ЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: ЦСКА София — Монако. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ЦСКА София»: 21. Лапоухов Ф., 4. Алмейда Д., 7. Эбонг М., 9. Годой Л., 6. Жордао Б. (капитан), 38. Лео Перейра, 17. Мартино А., 2. Пастор, 28. Питтас И., 32. Родригес Ф., 8. Сенси С.

Запасные «ЦСКА София»: 99. Это’о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту К., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 30. Панайотов П., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А., 10. Звартс Й.

Главный тренер «ЦСКА София»: Гисдоль М.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л. (капитан), 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 37. Диоп Э., 31. Фати А., 17. Идумбо С., 13. Мависса К., 18. Минамино Т., 22. Салису М., 72. Сане С., 4. Тезе Дж.

Запасные «Монако»: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 10. Головин А., 16. Кон Ф., 20. Назиньо, 46. Субеир А., 49. Туре И., 2. Вандерсон, 6. Закария Д.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.