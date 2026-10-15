ЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляция

·15·Спорт
ЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: ЦСКА СофияМонако. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ЦСКА София»: 21. Лапоухов Ф., 4. Алмейда Д., 7. Эбонг М., 9. Годой Л., 6. Жордао Б. (капитан), 38. Лео Перейра, 17. Мартино А., 2. Пастор, 28. Питтас И., 32. Родригес Ф., 8. Сенси С.

Запасные «ЦСКА София»: 99. Это’о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту К., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 30. Панайотов П., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А., 10. Звартс Й.

Главный тренер «ЦСКА София»: Гисдоль М.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л. (капитан), 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 37. Диоп Э., 31. Фати А., 17. Идумбо С., 13. Мависса К., 18. Минамино Т., 22. Салису М., 72. Сане С., 4. Тезе Дж.

Запасные «Монако»: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 10. Головин А., 16. Кон Ф., 20. Назиньо, 46. Субеир А., 49. Туре И., 2. Вандерсон, 6. Закария Д.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.

ЦСКА СофияМонакоЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мьельбю — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляцияМьельбю — Интер Эскальдес: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:35Панатинаикос — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляцияПанатинаикос — Борац Баня-Лука: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:33Лугано — Црвена звезда: составы и текстовая трансляцияЛугано — Црвена звезда: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:33Университатя Крайова — Хетафе: составы и текстовая трансляцияУниверситатя Крайова — Хетафе: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:33Рига — Кайрат: составы и текстовая трансляцияРига — Кайрат: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:33Хайдук Сплит — Аякс: составы и текстовая трансляцияХайдук Сплит — Аякс: составы и текстовая трансляцияСегодня 20:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия