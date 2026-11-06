Монако — Норшелланн: составы и текстовая трансляция

·26·Спорт
Монако — Норшелланн: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Монако — Норшелланн. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л., 49. Туре И., 4. Тезе Дж., 15. Дайер Э., 13. Мависса К., 18. Минамино Т., 6. Закария Д. (капитан), 37. Диоп Э., 7. Детурбе М., 9. Балогун Ф., 29. Бруннер П.

Запасные «Монако»: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 8. Камара Л., 28. Кулибали М., 10. Головин А., 16. Кон Ф., 20. Назиньо, 22. Салису М., 72. Сане С., 40. Ставецки Я., 2. Вандерсон.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.

Стартовый состав «Норшелланн»: 13. Хансен А., 25. Нельссон В., 3. Сальквист Т. (капитан), 4. Маркманн Н., 28. Уокер М., 21. Хейде М., 6. Бринк М., 5. Лахтеенмяки Я., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 29. Бертельсен В.

Запасные «Норшелланн»: 15. Акуа С., 14. Адель И., 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер У., 32. Густафсен В., 23. Норхейм Р., 40. Расмуссен Х., 8. Ройкьер Н., 35. Руткьер В.

Главный тренер «Норшелланн»: Ольсен Й.

Прямая трансляция1-0 LIVE
39
Очень сильная передача Такуми Минамино (Монако) в штрафную площадь не дошла до партнера.
331-0
Гол! Такуми Минамино продемонстрировал отличное видение поля, отдав пас на Матиса Детурбе (Монако), который хладнокровно поразил ворота с близкого расстояния. Счет 1:0.
31
Эдан Диоп (Монако) выполнил подачу со штрафного удара из-за пределов штрафной площади. Навес получился хорошим, но вратарь продемонстрировал мастерство, высоко выпрыгнув и поймав мяч.
30🟨
Ноа Маркманн (Норшелланн) получил желтую карточку. Судья был непреклонен.
27
Монако получил шанс забить с углового, но защитник выбил мяч.
26
Виктор Нельссон (Норшелланн) выпрыгнул выше защитников после углового и пробил в верхний правый угол. Его удар головой с дальней дистанции оказался недостаточно сильным, и вратарь легко забрал мяч.
26
Угловой удар в исполнении Норшелланна был отражен вратарем Монако Лукашем Градецки.
26
Ола Сольбаккен (Норшелланн) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитник заблокировал мяч. Судья назначил угловой в пользу Норшелланна.
22
Угловой подан, но Монако не смог воспользоваться моментом, защитник выбил мяч.
21
Фоларин Балогун (Монако) не смог найти партнеров в штрафной, его передача была заблокирована. Монако хорошо разыграл и заработал угловой.
19
Такуми Минамино (Монако) навесил в штрафную, но защитник выбил мяч, устранив угрозу.
17🟨
Илан Туре (Монако) не мог ожидать ничего, кроме желтой карточки за свою грубую игру. И это действительно желтая карточка. Антони Бандич не раздумывая достал ее из кармана.
14
Монако, похоже, находит свою игру и завладел контролем над мячом. Они выжидают удобный момент для создания новых голевых моментов.
10
Защита «Монако» с трудом справилась с ударом Пэриса Бруннера. Получив передачу от партнера, он без колебаний пробил из-за пределов штрафной.
7
Кристиан Мависса (Монако) нарушил правила, судья зафиксировал фол.
6
Норшеллан исполнил угловой, но благодаря уверенным действиям защитников голевой момент был упущен.
5
Отличный вынос защитника означает, что угловой не принес пользы Норшелланну. Норшелланн исполняет угловой.
4
Юхо Лахтеенмаки (Норшелланн) не смог сделать прострел в штрафную, его попытка была заблокирована. Судья назначил угловой, Норшелланн исполнит корнер.
4
Норшеллан контролирует мяч, они разыгрывают комбинацию в ожидании удобного момента для удара.
1
Матч начался. Первый тайм стартовал.
01:06
Матч начинает команда Норшеллан.
01:06
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Антони Бандич.
01:06
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
01:06
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
МонакоНоршелланнЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Норшелланн — ЦСКА София: составы и текстовая трансляцияНоршелланн — ЦСКА София: составы и текстовая трансляция22 октября 21:13Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияХартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляция15 октября 22:50Монако — Фрайбург: составы и текстовая трансляцияМонако — Фрайбург: составы и текстовая трансляция22 октября 23:30ЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляцияЦСКА София — Монако: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Париж ФК — Монако: составы и текстовая трансляцияПариж ФК — Монако: составы и текстовая трансляция1 ноября 20:36Монако — Лилль: составы и текстовая трансляцияМонако — Лилль: составы и текстовая трансляция25 октября 18:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»