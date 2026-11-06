Монако — Норшелланн: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Монако — Норшелланн. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л., 49. Туре И., 4. Тезе Дж., 15. Дайер Э., 13. Мависса К., 18. Минамино Т., 6. Закария Д. (капитан), 37. Диоп Э., 7. Детурбе М., 9. Балогун Ф., 29. Бруннер П.
Запасные «Монако»: 11. Аблин М., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 8. Камара Л., 28. Кулибали М., 10. Головин А., 16. Кон Ф., 20. Назиньо, 22. Салису М., 72. Сане С., 40. Ставецки Я., 2. Вандерсон.
Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.
Стартовый состав «Норшелланн»: 13. Хансен А., 25. Нельссон В., 3. Сальквист Т. (капитан), 4. Маркманн Н., 28. Уокер М., 21. Хейде М., 6. Бринк М., 5. Лахтеенмяки Я., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 29. Бертельсен В.
Запасные «Норшелланн»: 15. Акуа С., 14. Адель И., 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер У., 32. Густафсен В., 23. Норхейм Р., 40. Расмуссен Х., 8. Ройкьер Н., 35. Руткьер В.
Главный тренер «Норшелланн»: Ольсен Й.
Комментарии 0
…