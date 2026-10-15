Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Хартс — Норшелланн. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Хартс»: 1. Ройс Б., 2. Борхгревинк К., 10. Брага К., 64. Фейган-Уолкотт М., 5. Маккарт Дж., 6. Макинти О., 15. Макпейк Дж., 78. Менди Л., 7. Миллер К., 18. Милн Х. (капитан), 21. Уилсон Дж.
Запасные «Хартс»: 23. Алтена Дж., 28. Кларк З., 17. Финдли С., 30. Фултон Р., 39. Гиллис М., 19. Гендуз С., 11. Каборе П., 29. Керьота С., 3. Кингсли С., 74. Мато Р., 33. Поллок Ф., 9. Уильямс Дж.
Главный тренер «Хартс»: Вранкен В.
Стартовый состав «Норшелланн»: 13. Хансен А., 14. Адель И., 10. Амоако П., 6. Бринк М., 18. Янссен Дж., 5. Лахтеенмяки Я., 11. Линд А., 4. Маркманн Н., 25. Нельссон В., 23. Норхейм Р., 3. Сальквист Т. (капитан).
Запасные «Норшелланн»: 15. Акуа С., 2. Анкерсен П., 29. Бертельсен В., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер У., 21. Хейде М., 8. Ройкьер Н., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.
Главный тренер «Норшелланн»: Ольсен Й.
Комментарии 0
…