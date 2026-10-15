Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: ХартсНоршелланн. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хартс»: 1. Ройс Б., 2. Борхгревинк К., 10. Брага К., 64. Фейган-Уолкотт М., 5. Маккарт Дж., 6. Макинти О., 15. Макпейк Дж., 78. Менди Л., 7. Миллер К., 18. Милн Х. (капитан), 21. Уилсон Дж.

Запасные «Хартс»: 23. Алтена Дж., 28. Кларк З., 17. Финдли С., 30. Фултон Р., 39. Гиллис М., 19. Гендуз С., 11. Каборе П., 29. Керьота С., 3. Кингсли С., 74. Мато Р., 33. Поллок Ф., 9. Уильямс Дж.

Главный тренер «Хартс»: Вранкен В.

Стартовый состав «Норшелланн»: 13. Хансен А., 14. Адель И., 10. Амоако П., 6. Бринк М., 18. Янссен Дж., 5. Лахтеенмяки Я., 11. Линд А., 4. Маркманн Н., 25. Нельссон В., 23. Норхейм Р., 3. Сальквист Т. (капитан).

Запасные «Норшелланн»: 15. Акуа С., 2. Анкерсен П., 29. Бертельсен В., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 49. Фабер У., 21. Хейде М., 8. Ройкьер Н., 37. Садио Л., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.

Главный тренер «Норшелланн»: Ольсен Й.

Прямая трансляция LIVE
31
Угловой удар. Рунар Норхейм («Норшеллан») готовится выполнить подачу в штрафную.
31
Ибрагим Адель (Норшелланн) попытался найти партнера по команде в штрафной отличным пасом, но защитник вовремя сориентировался и перехватил мяч.
28
Хартс - Норшеллан. Счет: 0-0. Рунар Норхейм (Норшеллан) направился исполнять угловой удар после того, как один из защитников надежно вынес мяч.
27
Лоран Менди (Хартс) из-за отсутствия других вариантов пробил из-за пределов штрафной, но удар получился неточным — мяч пролетел выше перекладины.
23
Принс Амоако («Норшелланн») мгновенно перехватил неточную передачу. Он пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в правую штангу и отлетел обратно, угроза миновала.
21
Матч: Хартс - Норшелланн. Счет: 0-0. Комментарий: Владение мячом 53 на 47.
18
«Норшеллан» получает право на опасный угловой.
16
Неудача! Рунар Норхейм («Норшелланн») отлично принял передачу и мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч задел защитника, изменил траекторию, и угроза миновала.
13
У «Норшелланна» была возможность забить с углового, но защитник вынес мяч.
12
Принс Амоако (Норшелланн) продемонстрировал великолепное индивидуальное мастерство, ворвался в штрафную площадь и пробил. Его опасный удар был заблокирован одним из защитников.
8
«Хартс» сбивает темп игры за счет передач в одно-два касания. Сопернику сейчас очень тяжело, беготня без мяча отнимает много физических сил.
5🟨
Клаудио Брага (Хартс) получает предупреждение от судьи. Желтая карточка.
4
«Хартс» отлично сыграл и заработал угловой.
4
Джошуа МакПейк (Хартс) едва не создал опасный момент, но его пас партнеру не удался.
2
Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Норшелланн получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
2
Принс Амоако (Норшелланн) выполнил подачу с фланга в штрафную, но его передача была заблокирована.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
00:01
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнётся. Норшелланн разводит с центра.
00:00
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Дамиан Кос.
00:00
С подробностями этого матча и стартовыми составами обеих команд вы можете ознакомиться здесь.
00:00
Привет и добро пожаловать на наш текстовый онлайн-репортаж! Мы будем оперативно информировать вас обо всем, что происходит на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
ХартсНоршелланнЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияБрайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияВчера 22:51Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияБранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияВчера 22:50Твенте — Тун: составы и текстовая трансляцияТвенте — Тун: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48Аталанта — Пафос: составы и текстовая трансляцияАталанта — Пафос: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48Сент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляцияСент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48Копенгаген — Брага: составы и текстовая трансляцияКопенгаген — Брага: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия