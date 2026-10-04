Битва нервов: Узбекистан У-20 драматично обыграл Саудовскую Аравию
Матч 2-го тура международного турнира «Кубок Мираброра Усманова – 2026» между молодежными сборными (У-20) Узбекистана и Саудовской Аравии, прошедший на зеленом поле «Национального футбольного центра» в Ташкенте, подарил болельщикам настоящий триллер.
Молодежная сборная Узбекистана под руководством Джамолиддина Рахматуллаева в основное время бескомпромиссного поединка зафиксировала боевой счет 2:2, а благодаря абсолютной хладнокровности в серии пенальти вырвала победу.
Дважды инициатива и напряженные 90 минут
В первом тайме обе команды продемонстрировали осторожный, но агрессивный атакующий футбол. Хронология счета и голов в матче выглядит следующим образом:
42-я минута | 1:0: В результате опасной атаки, организованной нашими представителями, в ворота соперника был назначен 11-метровый штрафной удар. Подошедший к мячу Бехруз Абдусатторов не упустил возможность и хладнокровно реализовал пенальти.
70-я минута | 2:0: Усилив давление во втором тайме, наша молодежь сумела увеличить разрыв в счете — Садриддин Хасанов красивым и точным ударом в очередной раз огорчил вратаря Саудовской Аравии.
Несмотря на это, гости не сдавались до конца матча, добились ничьей и перевели игру в лотерею — серию пенальти.
Безоговорочное превосходство в серии пенальти
В серии назначенных согласно регламенту послематчевых 11-метровых ударов узбекистанская молодежь не оставила сопернику никаких шансов:
Наши соотечественники безупречно исполнили свои удары, одержав абсолютную победу в борьбе нервов;
Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Узбекистана У-20, и была добыта важная победа.
Протокол матча:
«Кубок Мираброра Усманова – 2026» | 2-й тур
Узбекистан У-20 — Саудовская Аравия У-20 2:2 (по пенальти — 4:1)
Дата и время: 4 октября, 17:00
Место: Ташкент, «Национальный футбольный центр»
Голы: Бехруз Абдусатторов 42 (пен.), Садриддин Хасанов 70.
Подопечные Джамолиддина Рахматуллаева благодаря этому серьезному испытанию не только укрепили свои позиции в турнирной таблице, но и продемонстрировали высокую волю и командный дух в противостоянии с сильным соперником, заслужив аплодисменты болельщиков.
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