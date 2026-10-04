Битва нервов: Узбекистан У-20 драматично обыграл Саудовскую Аравию

·2·Спорт
Битва нервов: Узбекистан У-20 драматично обыграл Саудовскую Аравию

Матч 2-го тура международного турнира «Кубок Мираброра Усманова – 2026» между молодежными сборными (У-20) Узбекистана и Саудовской Аравии, прошедший на зеленом поле «Национального футбольного центра» в Ташкенте, подарил болельщикам настоящий триллер.

Молодежная сборная Узбекистана под руководством Джамолиддина Рахматуллаева в основное время бескомпромиссного поединка зафиксировала боевой счет 2:2, а благодаря абсолютной хладнокровности в серии пенальти вырвала победу.

Дважды инициатива и напряженные 90 минут

В первом тайме обе команды продемонстрировали осторожный, но агрессивный атакующий футбол. Хронология счета и голов в матче выглядит следующим образом:

  • 42-я минута | 1:0: В результате опасной атаки, организованной нашими представителями, в ворота соперника был назначен 11-метровый штрафной удар. Подошедший к мячу Бехруз Абдусатторов не упустил возможность и хладнокровно реализовал пенальти.

  • 70-я минута | 2:0: Усилив давление во втором тайме, наша молодежь сумела увеличить разрыв в счете — Садриддин Хасанов красивым и точным ударом в очередной раз огорчил вратаря Саудовской Аравии.

Несмотря на это, гости не сдавались до конца матча, добились ничьей и перевели игру в лотерею — серию пенальти.

Безоговорочное превосходство в серии пенальти

В серии назначенных согласно регламенту послематчевых 11-метровых ударов узбекистанская молодежь не оставила сопернику никаких шансов:

  • Наши соотечественники безупречно исполнили свои удары, одержав абсолютную победу в борьбе нервов;

  • Серия завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Узбекистана У-20, и была добыта важная победа.

Протокол матча:

Подопечные Джамолиддина Рахматуллаева благодаря этому серьезному испытанию не только укрепили свои позиции в турнирной таблице, но и продемонстрировали высокую волю и командный дух в противостоянии с сильным соперником, заслужив аплодисменты болельщиков.

Кубок Мираброра Усманова – 2026Узбекистан U-20Джамолиддин РахматуллаевНациональный футбольный центр
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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