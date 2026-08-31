Узбекистан начал отбор на Кубок Азии У-20 с победы: обыгран Бангладеш

Сборная Узбекистана У-20 уверенной победой начала свой путь в отборочном этапе Кубка Азии. Подопечные Жамолиддина Рахматуллаева на ташкентском стадионе «Дустлик» в матче 1-го тура группы «Г» вышли против молодежной сборной Бангладеш и забили в ворота соперника 2 безответных мяча.

Имея полное преимущество по ходу встречи, наша молодежь завоевала важные три очки и вошла в число лидеров группы.

Голы, принесшие победу, и протокол матча

Основные моменты и составы, определившие судьбу встречи:

Быстрые голы: Если на 20-й минуте матча Кувонишбек Сайдалиев открыл счет, то в начале второго тайма — на 47-й минуте Кувончбек Абраев поразил ворота соперника, доведя счет до 2:0;

Протокол матча: Кубок Азии У-20. Отборочный этап | Группа «Г», 1-й тур Узбекистан — Бангладеш 2:0 Голы: Кувонишбек Сайдалиев (20), Кувончбек Абраев (47); Состав Узбекистана У-20: Нематуллох Рустамжонов, Шорахим Шорахмедов (Нурмухаммад Абдуганиев, 46), Азизбек Тулкинбеков (К), Кувончбек Абраев, Асилбек Абдурасулов, Бехруз Абдусатторов (Асилбек Алиев, 62), Озодбек Нажмиддинов (Озодбек Одилжонов, 46), Кувонишбек Сайдалиев, Абдулвосит Солиев (Диёр Эрманов, 80), Мухаммадали Дилшодбеков, Даврон Тулаганов (Абдулфайз Бобомуродов, 62).



Ситуация в группе «Г» и следующий поединок

Основные подробности параллельного матча в группе и предстоящего календаря: