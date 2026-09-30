Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл с официальным визитом в Узбекистан и лично ознакомился с рядом важных проектов, направленных на развитие футбола в нашей стране. В сопровождении руководства Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) высокий гость посетил строительную площадку грандиозного современного стадиона «Янги Ташкент», возводимого в столице. Президенту ФИФА продемонстрировали инфраструктуру арены, ее технические возможности, а также работу, проводимую по организации на высоком уровне предстоящего в нашей стране престижного молодежного чемпионата мира ФИФА У-20.

Кроме того, Инфантино встретился с членами национальной сборной Узбекистана, тепло пообщался с футболистами, провел стратегические переговоры с президентом АФУ, а также торжественно открыл новое поле при школе №90. Ассоциация футбола Узбекистана официально заявила о полной поддержке политики главы мирового футбола и дальнейшем расширении глобального сотрудничества.

Стадион «Янги Ташкент», мундиаль У-20 и доверие Инфантино: 5 главных фактов

Самые важные моменты визита главы ФИФА в Ташкент и достигнутых договоренностей:

Осмотр стадиона «Янги Ташкент»: Джанни Инфантино лично ознакомился с ходом строительства новой супер-арены в столице и ее современной инфраструктурой;

План чемпионата мира ФИФА У-20: Проведена презентация подготовки к чемпионату мира среди игроков до 20 лет, проведение которого запланировано в Узбекистане;

Живое общение с национальной сборной: Президент ФИФА встретился лицом к лицу с членами нашей главной команды, обсудив их потенциал и перспективы на будущее;

Школьный спорт и детская инфраструктура: В ходе визита на территории столичной школы №90 введена в эксплуатацию новая современная футбольная площадка для детей;

Полная поддержка АФУ: Ассоциация футбола Узбекистана объявила об официальной поддержке политики Джанни Инфантино и выходе сотрудничества на стратегический уровень.

Программа визита Джанни Инфантино и классификация стратегических направлений в футболе Узбекистана

Анализ основных мероприятий, реализованных в рамках визита, и их значимости:

Направление и критерии мероприятий Проведенные работы и осмотренные объекты Стратегическое значение и ожидаемый результат Основной инфраструктурный объект Строящийся величественный стадион «Янги Ташкент» Новая главная арена, полностью отвечающая международным стандартам План глобального турнира Смотр подготовки к чемпионату мира ФИФА У-20 Проведение исторического футбольного мундиаля в Узбекистане на высоком уровне Контакт со сборной Встреча с футболистами национальной сборной Узбекистана Повышение авторитета на международной арене и моральная поддержка команды Детский и школьный футбол Открытие нового футбольного поля в школе №90 города Ташкента Популяризация детского спорта и создание селекционной базы Переговоры на высшем уровне Официальные обсуждения с президентом и руководством АФУ Расширение молодежного футбола и инфраструктуры за счет грантов ФИФА Официальное политическое заявление Полная поддержка Джанни Инфантино со стороны АФУ Укрепление позиций Узбекистана в мировом футбольном сообществе

Экспертиза в управлении футболом и международная дипломатия: почему Инфантино уделяет особое внимание Узбекистану?

Выводы экспертов и местных футбольных аналитиков:

«Новый футбольный хаб в центре Азии»: Успехи сборных Узбекистана различных возрастов на чемпионатах Азии и мира в последние годы, а также проведение чемпионата мира по футзалу в нашей стране на высоком уровне резко повысили доверие ФИФА; Ташкент теперь признается центром, принимающим крупные соревнования не только континентального, но и мирового масштаба;

Тандем арены «Янги Ташкент» и мундиаля У-20: Чемпионат мира среди игроков до 20 лет считается вторым по значимости турниром после взрослого мундиаля; строящиеся современные стадионы позволят стране без проблем принимать столь престижные мероприятия и привлекут внимание элиты мирового футбола;

Взаимовыгодный стратегический союз: Официальная и полная поддержка Инфантино со стороны АФУ создает основу для того, чтобы голос Узбекистана звучал весомее в исполнительных комитетах ФИФА, международных программах и фондах финансирования; а это обеспечит приток огромных инвестиций в местные академии, квалификацию тренеров и футбольную инфраструктуру.

Как вы думаете, какой поворот в выведении нашего национального футбола на мировой уровень совершит строительство нового стадиона «Янги Ташкент» и проведение чемпионата мира ФИФА У-20 в нашей стране? Насколько большой моральный заряд придаст нашим сборным личный визит Джанни Инфантино? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой грандиозной исторической новости узбекского футбола со всеми болельщиками!