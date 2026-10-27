Перед матчем с «Брайтоном»: почему лидеры «Манчестер Сити» были исключены из состава?
В стане «Манчестер Сити», потерпевшего свое первое поражение в сезоне со счетом 1:2 на поле «Астон Виллы» в последнем туре Английской Премьер-лиги, были приняты серьезные решения. Главный тренер команды Энцо Мареска официально объявил, что предоставил краткосрочный отпуск 5 ключевым звездам основного состава.
По сообщению издания Китй Кстра, итальянский специалист, учитывая плотный график и физическую усталость, дал возможность отдохнуть в течение трех дней Эрлингу Холанду, Джанлуиджи Доннарумме, Рубену Диашу, Эллиоту Андерсону и Йошко Гвардиолу.
«Они вернутся в полной боевой готовности»: комментарий Марески
Главный тренер «горожан» раскрыл цели данного решения следующим образом:
Необходимость восстановления энергии: «Этот трехдневный отпуск поможет им набраться сил, восстановить физическую и ментальную энергию. Они вернутся на поле в полной боевой готовности», — подчеркнул Энцо Мареска;
Выводы после поражения: Поскольку тяжелый матч против «Астон Виллы» привел к большим энергозатратам у лидеров, тренерский штаб счел необходимым поберечь их для предстоящих важных матчей в Премьер-лиге и на европейской арене;
Шанс для альтернативных вариантов: Отсутствие этих звезд открывает широкие возможности для проявления своего потенциала молодежи из резерва и футболистам, имеющим мало игровой практики.
Приближается кубковый матч: кто сыграет против «Брайтона»?
«Манчестер Сити» в ночь с 28 на 29 октября, в 00:30 по ташкентскому времени, примет на своем поле «Брайтон» в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги:
Обновление в защите и воротах: Отсутствие Доннаруммы, Диаша и Гвардиола означает, что ворота будут доверены Херонимо Рульи, а центр и фланги обороны — Абдукодиру Хусанову, Рико Льюису и Нико О'Райли;
Центр нападения: Ожидается, что место Эрлинга Холанда займет 17-летний нападающий Флойд Самба, забивший два гола в предыдущем раунде против «Норвича»;
Центральная линия: Благодаря отдыху, предоставленному Андерсону, Матео Ковачич и Айюб Буадди могут взять под полный контроль центр поля.
5 лидеров, отправленных в отпуск, и детали кубковой встречи
Направление
Решение тренера и детали матча
Звезды, ушедшие в отпуск
Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон, Йошко Гвардиол
Срок отпуска
3 дня («Чтобы набраться сил и восстановить энергию»)
Основная причина
Тяжелый матч против «Астон Виллы» (1:2) и первое поражение в сезоне
Следующий матч
Кубок английской лиги, 4-й раунд: «Манчестер Сити» — «Брайтон»
Время матча
В ночь с 28 на 29 октября, в 00:30 (по ташкентскому времени)
Место проведения
Стадион «Этихад» (Манчестер)
Комментарии 0
…