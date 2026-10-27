Перед матчем с «Брайтоном»: почему лидеры «Манчестер Сити» были исключены из состава?

В стане «Манчестер Сити», потерпевшего свое первое поражение в сезоне со счетом 1:2 на поле «Астон Виллы» в последнем туре Английской Премьер-лиги, были приняты серьезные решения. Главный тренер команды Энцо Мареска официально объявил, что предоставил краткосрочный отпуск 5 ключевым звездам основного состава.

По сообщению издания Китй Кстра, итальянский специалист, учитывая плотный график и физическую усталость, дал возможность отдохнуть в течение трех дней Эрлингу Холанду, Джанлуиджи Доннарумме, Рубену Диашу, Эллиоту Андерсону и Йошко Гвардиолу.

«Они вернутся в полной боевой готовности»: комментарий Марески

Главный тренер «горожан» раскрыл цели данного решения следующим образом:

Необходимость восстановления энергии: «Этот трехдневный отпуск поможет им набраться сил, восстановить физическую и ментальную энергию. Они вернутся на поле в полной боевой готовности», — подчеркнул Энцо Мареска;

Выводы после поражения: Поскольку тяжелый матч против «Астон Виллы» привел к большим энергозатратам у лидеров, тренерский штаб счел необходимым поберечь их для предстоящих важных матчей в Премьер-лиге и на европейской арене;

Шанс для альтернативных вариантов: Отсутствие этих звезд открывает широкие возможности для проявления своего потенциала молодежи из резерва и футболистам, имеющим мало игровой практики.

Приближается кубковый матч: кто сыграет против «Брайтона»?

«Манчестер Сити» в ночь с 28 на 29 октября, в 00:30 по ташкентскому времени, примет на своем поле «Брайтон» в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги:

Обновление в защите и воротах: Отсутствие Доннаруммы, Диаша и Гвардиола означает, что ворота будут доверены Херонимо Рульи, а центр и фланги обороны — Абдукодиру Хусанову, Рико Льюису и Нико О'Райли;

Центр нападения: Ожидается, что место Эрлинга Холанда займет 17-летний нападающий Флойд Самба, забивший два гола в предыдущем раунде против «Норвича»;

Центральная линия: Благодаря отдыху, предоставленному Андерсону, Матео Ковачич и Айюб Буадди могут взять под полный контроль центр поля.

5 лидеров, отправленных в отпуск, и детали кубковой встречи