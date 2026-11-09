«Манчестер Сити» проиграл 3 матча подряд: как Мареска собирается остановить кризис?

·60·Спорт
«Манчестер Сити» проиграл 3 матча подряд: как Мареска собирается остановить кризис?

В то время как в Английской Премьер-лиге продолжаются бескомпромиссные баталии, «Манчестер Сити» переживает серьезный кризис. Команда уступила на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3, потерпев третье поражение подряд в рамках чемпионата.

После этого тяжелого удара главный тренер команды Энцо Мареска в интервью телеканалу Sky Sports заявил, что приближающийся международный перерыв является важной возможностью для психологического и тактического восстановления команды.

«Обычно я хотел бы играть быстрее, но не в этот раз»

Обычно тренеры хотят, чтобы следующий матч наступил как можно скорее, чтобы быстрее смыть горечь поражения. Однако Мареска признал, что в нынешней ситуации двухнедельная пауза необходима футболистам как воздух:

  • Желание вернуться на путь побед: «Когда проигрываешь матч, естественно, хочется сразу же провести следующую встречу. Это естественная реакция, чтобы быстрее вернуться на победный путь и исправить ситуацию»;

  • Последняя возможность передохнуть до марта: «Но этот международный перерыв — отличная возможность для нас. Потому что до марта следующего года это будет последний большой перерыв. Этот отдых и восстановление, безусловно, принесут игрокам большую пользу. А после возвращения в строй мы будем выходить на поле только ради побед».

Подробности кризисной серии «Манчестер Сити»

Показатель / Ситуация

Подробности

Значимость

Последняя встреча

«Ноттингем Форест» 3:1 «Манчестер Сити»

Тяжелое поражение на выезде

Серия

3 поражения подряд в АПЛ

Первый крупный спад в эпоху Марески

Срок международного перерыва

2 недели

Возможность пересмотреть командный дух и тактику

Следующий стратегический период

Ноябрь — Март

Плотный график игр без перерывов до марта

Психологическое восстановление перед плотным зимним календарем

Зимний этап Премьер-лиги, который длится с ноября по март, традиционно считается самым тяжелым и плотным календарем. Ожидается, что для подопечных Марески, которые из-за потери очков подряд осложнили свое положение в чемпионской гонке, эта двухнедельная пауза станет решающей для анализа ошибок и избавления от давления.

Манчестер СитиАнглийская Премьер-лигаЭнцо МарескаНоттингем Форест
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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