«Манчестер Сити» проиграл 3 матча подряд: как Мареска собирается остановить кризис?

В то время как в Английской Премьер-лиге продолжаются бескомпромиссные баталии, «Манчестер Сити» переживает серьезный кризис. Команда уступила на выезде «Ноттингем Форест» со счетом 1:3, потерпев третье поражение подряд в рамках чемпионата.

После этого тяжелого удара главный тренер команды Энцо Мареска в интервью телеканалу Sky Sports заявил, что приближающийся международный перерыв является важной возможностью для психологического и тактического восстановления команды.

«Обычно я хотел бы играть быстрее, но не в этот раз»

Обычно тренеры хотят, чтобы следующий матч наступил как можно скорее, чтобы быстрее смыть горечь поражения. Однако Мареска признал, что в нынешней ситуации двухнедельная пауза необходима футболистам как воздух:

Желание вернуться на путь побед: «Когда проигрываешь матч, естественно, хочется сразу же провести следующую встречу. Это естественная реакция, чтобы быстрее вернуться на победный путь и исправить ситуацию»;

Последняя возможность передохнуть до марта: «Но этот международный перерыв — отличная возможность для нас. Потому что до марта следующего года это будет последний большой перерыв. Этот отдых и восстановление, безусловно, принесут игрокам большую пользу. А после возвращения в строй мы будем выходить на поле только ради побед».

Подробности кризисной серии «Манчестер Сити»

Показатель / Ситуация Подробности Значимость Последняя встреча «Ноттингем Форест» 3:1 «Манчестер Сити» Тяжелое поражение на выезде Серия 3 поражения подряд в АПЛ Первый крупный спад в эпоху Марески Срок международного перерыва 2 недели Возможность пересмотреть командный дух и тактику Следующий стратегический период Ноябрь — Март Плотный график игр без перерывов до марта

Психологическое восстановление перед плотным зимним календарем

Зимний этап Премьер-лиги, который длится с ноября по март, традиционно считается самым тяжелым и плотным календарем. Ожидается, что для подопечных Марески, которые из-за потери очков подряд осложнили свое положение в чемпионской гонке, эта двухнедельная пауза станет решающей для анализа ошибок и избавления от давления.