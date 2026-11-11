Правый фланг или центр обороны? Авторитетное издание рассказало, на какой позиции должен играть Хусанов

Одно из ведущих спортивных изданий Англии Манчестер Эвенинг Невс опубликовало специальную аналитическую статью о будущем защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова и его наиболее оптимальной позиции на поле. Издание отмечает, что главный тренер «горожан» Энцо Мареска оказывает большое доверие узбекскому футболисту, однако пришло время раскрыть его потенциал на конкретной линии, а не полагаться лишь на его универсальность.

Трудности на фланге и абсолютное доверие в центре

Абдукодир Хусанов благодаря своей универсальности позволил «Манчестер Сити» отказаться от покупки нового правого защитника в минувшее летнее трансферное окно. Руководство посчитало его фигурой, способной при необходимости безболезненно заменить Матеуша Нунеша. Кроме того, использование Мареской тактики с тремя центральными защитниками при выходе из обороны создало возможности для Хусанова и на правом фланге.

Однако практика показывает, что самые сильные стороны Хусанова проявляются именно в центре. Если в матчах на правом фланге узбекский защитник испытывал некоторые трудности при подключении к атаке и действиях с мячом на чужой половине поля, то после перевода в центр он стал действовать абсолютно свободно и уверенно. Во втором тайме матча против «Ноттингем Форест» его смещение с фланга в центр сразу же стабилизировало оборону «Сити».

Критерий / Состояние Правый фланг обороны Центральная оборона (рекомендация издания) Свобода действий Ограничения при подключении к атаке и передачах Полное превосходство в единоборствах, скорости и отборе мяча Основные конкуренты Матеуш Нунеш Рубен Диаш, Марк Гехи Проблемный аспект Дискомфорт под прессингом на чужой половине поля Способность останавливать контратаки соперника на высокой скорости Статистика текущего сезона 14 матчей во всех турнирах Рассматривается как самый перспективный выбор для основного состава

«До сих пор основной парой в центре считались Марк Гехи и Рубен Диаш. Однако в 3 из 4 последних матчей, где они выходили вместе, одного из них меняли уже в перерыве — обоим не хватает скорости. Хусанов же на этой позиции гораздо быстрее и является надежным вариантом на будущее». — Манчестер Эвенинг Невс

Четкий путь для Марески: Хусанов должен играть в центре

По выводам авторов статьи, хотя физическая мощь и тактическая гибкость Хусанова могут пригодиться на фланге обороны, его использование в центре защиты принесет «Манчестер Сити» значительно больше пользы. На фоне медлительности Диаша и Гехи реакция 22-летнего футболиста и его решительность в жестких стыках могут решить главную проблему в центре обороны.

Хусанов, принявший участие в 14 матчах во всех турнирах в текущем сезоне, уже полностью адаптировался к интенсивности Английской Премьер-лиги. Теперь дело за Энцо Мареской — закрепить его в качестве основного и незаменимого центрального защитника команды.

Как вы считаете, сможет ли Абдукодир Хусанов оставить в запасе Рубена Диаша и Марка Гехи, став основным центральным защитником «Манчестер Сити», или ему лучше играть на фланге? Оставляйте свое мнение в комментариях!