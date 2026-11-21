Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска перед матчем против «Фулхэма» предоставил информацию о состоянии Абдукодира Хусанова после полученной травмы. Выход узбекского защитника на поле в предстоящей встрече пока под вопросом.

В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет на своем поле «Фулхэм». Перед этой встречей главный тренер команды Энцо Мареска рассказал о травмах в составе и состоянии футболистов. По его словам, участие в игре Абдукодира Хусанова и Матеуша Нунеша пока не гарантировано.

Эта новость важна и для болельщиков защитника национальной сборной Узбекистана. Ведь состояние Хусанова имеет значение не только для следующего матча «Манчестер Сити», но и с точки зрения участия игрока в сборах национальной команды.

Что Мареска сказал о Хусанове?

По словам главного тренера «Манчестер Сити», Абдукодир Хусанов и Матеуш Нунеш испытывают определенные физические проблемы после матча против «Ноттингем Форест».

«После игры с «Форестом» участие Матеуша Нунеша и Абдукодира Хусанова в следующем матче все еще под вопросом. У них по-прежнему есть некоторые проблемы. Посмотрим, какой будет ситуация в ближайшие несколько часов», — сказал Энцо Мареска.

Таким образом, на данный момент выход Хусанова на поле против «Фулхэма» не гарантирован. Его участие в матче станет известно после последней медицинской оценки состояния игрока.

Также защитник сборной Англии Марк Гехи не был вызван в сборную из-за небольшой проблемы в матче с «Ноттингем Форест». Мареска особо подчеркнул, что его отсутствие в сборной не связано с необходимостью отдыха.

«Манчестер Сити» хочет восстановиться после поражений

Последние матчи для «Манчестер Сити» сложились непросто. Команда потерпела три поражения подряд и уступила лидерство в чемпионате. Для «горожан», одержавших семь побед подряд в начале сезона, такой результат стал серьезным испытанием.

Мареска же заявил, что после поражений неправильно оценивать все действия команды как ошибочные. По его мнению, недостатки есть и во время побед, а поражение не означает, что все было сделано неправильно.

«Как я уже много раз говорил, когда мы побеждали, я не считал, что все было сделано идеально. И когда мы проигрываем, я не думаю, что мы все сделали не так.

Есть аспекты, которые нам нужно улучшить, и мы, несомненно, работаем над этим», — сказал тренер.

Какие недостатки признал Мареска в своей команде?

Главный тренер подчеркнул необходимость улучшения баланса в игре «Манчестер Сити», особенно между защитой и атакой.

Он отметил, что определенные проблемы существовали даже в период, когда команда выиграла семь матчей подряд. А последующие три поражения лишь сделали эти недостатки более очевидными.

«Это футбол. Мы должны анализировать поражения. В матчах против «Астон Виллы» и «Брайтона» лучшим игроком был вратарь. А в матче против «Ноттингем Форест», особенно в первом тайме, мы играли недостаточно хорошо. Это период, когда нужно извлекать уроки из ошибок», — прокомментировал Мареска.

По мнению тренера, команда должна действовать более уверенно в организации атаки, обороне и поддержании баланса на поле.

«После поражения я хочу играть снова как можно скорее»

Мареска сказал, что во время перерыва у него была возможность проанализировать игру команды и устранить недостатки. Однако он не скрывал, что не любит долго ждать после поражения.

«У меня сложные отношения с поражениями. После поражения я хочу играть снова. Прошло много времени. Хочется сразу вернуться на поле. Тогда можно будет все пересмотреть, проанализировать и понять.

Например, баланс в игре, то, как мы атакуем или защищаемся — во всем этом нам нужно улучшать нашу игру», — сказал тренер.

Теперь главная задача «Манчестер Сити» — вернуться на победный путь в матче против «Фулхэма». Узбекские болельщики ждут окончательных новостей о том, сможет ли Абдукодир Хусанов принять участие в этой встрече.