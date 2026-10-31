Когда вернется в строй звезда «Манчестер Сити»? Главный тренер раскрыл важную информацию

«Манчестер Сити» главный тренер Энцо Мареска сделал заявление относительно процесса восстановления одного из главных атакующих активов команды — вингера Антуана Семеньо. Талантливый ганский футболист выбыл из строя в середине октября, и его состояние находится в центре внимания болельщиков и специалистов.

В комментарии пресс-службе клуба главный тренер сообщил, что состояние игрока демонстрирует положительную динамику, однако он не намерен форсировать его возвращение на поле.

Процесс восстановления и ожидаемые сроки: комментарий Марески

Энцо Мареска оценил текущее состояние своего подопечного, с которым заключен долгосрочный контракт до 2031 года, следующим образом:

Психологическое и физическое состояние: «Он чувствует себя хорошо, настроение тоже в порядке. Семеньо регулярно посещает тренировочную базу и проходит все необходимые процедуры восстановления и курсы терапии», — сказал тренер;

Решение не спешить с выходом на поле: Тренерский штаб не хочет подвергать футболиста риску: «Пока еще рано выпускать его непосредственно на поле»;

Время возвращения: Согласно первоначальным медицинским прогнозам, после травмы, полученной в матче против «Ипсвича», полноценное возвращение вингера в строй ожидается в декабре.

Значимость и статистика Семеньо в сезоне

Ганский футболист в текущем сезоне демонстрировал очень высокую результативность в линии атаки «горожан»:

Показатели в АПЛ: Антуан принял участие в 7 матчах Английской Премьер-лиги, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи (ассиста) ;

Важный стратегический актив: С футболистом, способным одинаково эффективно играть на обоих флангах, «Манчестер Сити» заключил долгосрочное соглашение до лета 2031 года, и его скорейшее возвращение в форму напрямую повлияет на силу команды в чемпионской гонке.

Перед плотным графиком игр в декабре и предстоящими кубковыми матчами возвращение Семеньо в строй послужит важным усилением для ротации состава команды.