В 5-м туре общего этапа Лиги Европы итальянский клуб «Милан» на выезде встретился с греческим «Олимпиакосом» и продемонстрировал яркую волю к победе. Подопечные Рубена Аморима, уступавшие по ходу встречи в два мяча, во втором тайме четырежды поразили ворота соперника и одержали победу со счетом 4:2.

От 0:2 до 4:2: вышедшие на замену игроки изменили ход матча

Мощный старт хозяев: На 31-й минуте встречи голкипер «россонери» Майк Меньян срезал мяч в свои ворота, а на 49-й минуте Жота Силва довел счет до 2:0 .

Быстрый ответ «Милана»: На 56-й минуте Хатчинсон сократил отставание, а на 63-й минуте Сиссе восстановил равновесие. Вышедший на замену в перерыве Кристиан Пулишич на 71-й минуте вывел свою команду вперед, а в компенсированное арбитром время ( 90+5 ) Морейра поставил финальную точку.

Ситуация в турнирной таблице и протокол матча

После этой важной победы «Милан» довел количество своих очков до 6 и поднялся на 21-е место в турнирной таблице. Потерпевший поражение «Олимпиакос» с 10 очками остался на 7-й строчке.

Показатели Детали Стадия турнира Лига Европы, 5-й тур Результат матча «Олимпиакос» 2:4 «Милан» Голы Меньян (31', автогол), Жота Силва (49') — Хатчинсон (56'), Сиссе (63'), Пулишич (71'), Морейра (90+5') Место в таблице «Милан» — 21-е место (6 очков) / «Олимпиакос» — 7-е место (10 очков)

Состав «Олимпиакоса»: Ортега, Смайлович, Пирола, Рецос (Туфакис, 82), Бруно, Педерсен (Салиакас, 67), Силва, Са, Фройлер, Желсон (Фортунис, 72), Гонсалес (Яремчук, 67).

Состав «Милана»: Меньян, Диавара (Тераччано, 67), де Винтер (Томори, 53), Хила, Яшари, Морейра, Рабьо, Эступиньян (Муса, 46), Сиссе (Комотто, 85), Хатчинсон, Рамуш (Пулишич, 46).

Как вы считаете, сможет ли «Милан» под руководством Рубена Аморима после этого суперкамбэка пробиться в плей-офф Лиги Европы и побороться за главный трофей?

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