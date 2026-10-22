Признание Месси: какие голы аргентинская легенда считает самыми важными?

·63·Спорт
Признание Месси: какие голы аргентинская легенда считает самыми важными?

Один из величайших бомбардиров в истории футбола, выступающий ныне за американский клуб «Интер Майями», Лионель Месси рассказал о самых ценных и незабываемых мячах среди сотен голов, забитых им за всю свою карьеру.

Издание Те Тучлине опубликовало важное признание 39-летней звезды, которая недавно, проведя в октябре свой последний матч за сборную Аргентины, поставила точку в своем великом путешествии на международной арене.

«Финал чемпионата мира — важнейшая вершина в моей карьере»

Месси особо отметил голы, забитые на самых больших сценах своей спортивной карьеры:

  • Исторический финал: «Голы, забитые мной в финале чемпионата мира, останутся самыми важными голами в моей карьере. Эти мячи резко выделяются своим беспрецедентным значением, масштабом игры и историчностью происходящего;

  • Драма Катарика-2022: Напомним, что в финальной встрече чемпионата мира 2022 года Месси оформил дубль в ворота сборной Франции. После завершения матча со счетом 3:3 сборная Аргентины одержала победу в серии пенальти и добилась долгожданного звания чемпионов мира.

Воспоминания о «Барселоне», Лиге чемпионов и «Эль-Класико»

Легендарный аргентинец с благодарностью вспомнил яркие вечера не только в составе национальной сборной, но и каталонского клуба:

  • Европейские вершины: «Кроме того, я очень высоко ценю голы, забитые в финалах Лиги чемпионов УЕФА в футболке “Барселоны”;

  • Противостояния с “Реалом”: Помимо этого, голы, забитые в матчах извечного принципиального противостояния с мадридским “Реалом” — “Эль-Класико”, занимают особое место в моем сердце», — подчеркнул Лионель.

Эти воспоминания завершившего со славой карьеру в сборной Месси еще раз живо воссоздали перед глазами любителей футбола целую золотую эру в мировом футболе.

Лионель МессиИнтер МайямиЧемпионат мира-2022Барселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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