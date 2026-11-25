Пеп Гвардиола вспомнил период работы с Лионелем Месси в «Барселоне»
Знаменитый испанский тренер Хосеп Гвардиола поделился яркими воспоминаниями о годах работы с аргентинской легендой Лионелем Месси в каталонской «Барселоне». Специалист подчеркнул, что энтузиазм Месси на тренировках и его стабильность на поле были неповторимыми.
«Он жаждал побед как на тренировках, так и в играх»
В интервью проекту Ромарио ТВ Гвардиола особо отметил, что за время их совместной работы в 2008–2012 годах Месси ни разу не проигрывал даже в тренировочных матчах на малом поле:
«Я никогда не видел такого футболиста. Он был способен забить три гола и отдать три результативные передачи за несколько дней. Мало игроков способны демонстрировать такую стабильность. Но Месси показывал это и на тренировках, и в матчах.
За четыре года нашего сотрудничества я не припомню, чтобы Лео хоть раз проиграл в футбольном матче на малом поле. У Месси всегда была сильная жажда победы. И это имело огромное значение», — сказал Хосеп Гвардиола.
Основные аспекты сотрудничества Гвардиолы и Месси
Показатели
Детали и воспоминания Гвардиолы
Период совместной работы
2008 — 2012 годы («Барселона»)
Феномен на тренировках
За 4 года ни разу не проиграл в играх на малом поле
Стабильность в игре
Уровень, позволяющий совершить 3 гола и 3 голевые передачи за несколько дней
Главное преимущество
Бесконечная жажда победы в каждом матче и на каждой тренировке
Источник
Интервью для Ромарио ТВ
Как вы считаете, пришелся ли самый яркий и результативный период в карьере Лионеля Месси именно на 2008–2012 годы под руководством Пепа Гвардиолы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этими искренними воспоминаниями тренера с любителями футбола!
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