Знаменитый испанский тренер Хосеп Гвардиола поделился яркими воспоминаниями о годах работы с аргентинской легендой Лионелем Месси в каталонской «Барселоне». Специалист подчеркнул, что энтузиазм Месси на тренировках и его стабильность на поле были неповторимыми.

«Он жаждал побед как на тренировках, так и в играх»

В интервью проекту Ромарио ТВ Гвардиола особо отметил, что за время их совместной работы в 2008–2012 годах Месси ни разу не проигрывал даже в тренировочных матчах на малом поле:

«Я никогда не видел такого футболиста. Он был способен забить три гола и отдать три результативные передачи за несколько дней. Мало игроков способны демонстрировать такую стабильность. Но Месси показывал это и на тренировках, и в матчах. За четыре года нашего сотрудничества я не припомню, чтобы Лео хоть раз проиграл в футбольном матче на малом поле. У Месси всегда была сильная жажда победы. И это имело огромное значение», — сказал Хосеп Гвардиола.

Основные аспекты сотрудничества Гвардиолы и Месси

Показатели Детали и воспоминания Гвардиолы Период совместной работы 2008 — 2012 годы («Барселона») Феномен на тренировках За 4 года ни разу не проиграл в играх на малом поле Стабильность в игре Уровень, позволяющий совершить 3 гола и 3 голевые передачи за несколько дней Главное преимущество Бесконечная жажда победы в каждом матче и на каждой тренировке Источник Интервью для Ромарио ТВ

Как вы считаете, пришелся ли самый яркий и результативный период в карьере Лионеля Месси именно на 2008–2012 годы под руководством Пепа Гвардиолы?

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