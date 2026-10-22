Резкая реакция на слова Эдди Хирна о том, что «Теремоана съест Джалолова»

·58·Спорт
Резкая реакция на слова Эдди Хирна о том, что «Теремоана съест Джалолова»

В международной прессе разгораются обсуждения потенциального боя между двукратным олимпийским чемпионом в супертяжелом весе, непобежденным узбекским боксером Баходиром Джалоловым и не знающим поражений австралийским нокаутером Теремоаной Теремоаной.

Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн сделал громкое заявление, подчеркнув, что Теремоана «съест» Джалолова в ринге. Однако известный британский спортивный журналист Джонни Рашман открыто заявил, что не согласен с этим утверждением промоутера, и выразил свое отношение к предстоящему спору.

«Говорить легко»: Рашман против Эдди Хирна

Джонни Рашман выразил несогласие с громкими обещаниями промоутеров и напомнил, что истинный уровень бокса проявляется в ринге:

  • Отношение к претензиям: «Эдди Хирн заявил, что Теремоана “съест” Джалолова. Но в этой ситуации очень уместна старая мудрость: “Говорить легко, ведь с этим справится каждый”», — написал аналитик;

  • Уровень противостояния: по мнению Рашмана, схватка между этими двумя гигантами станет поистине напряженным и тактическим противостоянием для любителей супертяжелого веса.

Почему Баходир Джалолов имеет преимущество?

Британский журналист также прокомментировал критику стиля ведения боя узбекского боксера, отдельно отметив его высокое мастерство:

  • Причина ярлыка «скучный»: «Джалолов, возможно, не самый зрелищный и рискованный боец на ринге, но он и далеко не такой скучный, как утверждают некоторые. Обычно, если боксер технически безупречен и очень силен, его начинают легко называть “скучным”;

  • Разница в классе на ринге: Джалолов вполне способен полностью оставить Теремоану беззащитным в техническом плане на ринге. Самое главное, что в любительском боксе он уже дважды одерживал убедительные победы над Теремоаной», — подчеркнул Джонни Рашман.

Успешный шаг в Лондоне

Напомним, что Баходир Джалолов недавно, 17 октября, поднялся на ринг против местного претендента Соломона Дакрема на грандиозном вечере бокса в столице Великобритании в Лондоне на великолепной «О2 Арена» (в рамках вечера Даниель Дубуа — Фабио Уордли 2) и одержал победу по очкам.

История противостояния на любительском уровне и стремительное развитие в профессиональном боксе еще больше повышают значимость потенциального боя между Баходиром Джалоловым и Теремоаной Теремоаной.

Баходир ДжалоловТеремоана ТеремоанаЭдди ХирнДжонни Рашман
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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