«Джалалов способен победить Теремоану»: ответ британского эксперта Эдди Хирну
Известный британский спортивный журналист Джонни Рашман прокомментировал потенциальный поединок между узбекистанским супертяжеловесом Баходиром Джалаловым и австралийцем Теремоаной Теремоаной, а также резонансные высказывания известного промоутера Эдди Хирна. Обе звезды бокса идут без поражений на профессиональном ринге и ставят перед собой высокие цели.
«Слова ничего не стоят»: анализ Джонни Рашмана
Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что в данный момент Теремоана «съест» Джалалова. Джонни Рашман в ответ на это заявление напомнил о техническом превосходстве Баходира Джалалова и их очном опыте на любительском ринге:
«Эдди Хирн сказал, что сейчас Теремоана „съест“ Джалалова. Но здесь стоит вспомнить старую поговорку: „Слова ничего не стоят, потому что каждый может их произнести“. Тем не менее, если этот бой будет организован, он станет очень интересным для всех. Возможно, Джалалов не самый зрелищный боксер, но он не такой скучный, как некоторые думают. Когда боксер технически очень силен, его часто называют „скучным“. На самом деле Баходир Джалалов — боксер, который вполне способен полностью доминировать над Теремоаной на ринге. Он уже дважды побеждал его в любительском боксе», — написал Джонни Рашман.
Также эксперт призвал австралийского боксера к осторожности:
«Мне нравится Теремоана. Он зрелищный, атакующий супертяжеловес. Но я думаю, что он находится на пороге совершения серьезной ошибки», — добавил он.
Последние бои боксеров и история противостояния
Оба спортсмена успешно завершили свои последние поединки в профессиональной карьере, однако история их встреч в любительском боксе полностью на стороне чемпиона из Узбекистана:
Показатели
Баходир Джалалов (Узбекистан)
Теремоана Теремоана (Австралия)
Последний профессиональный бой
17 октября в лондонском комплексе О2 Арена (андеркард Дюбуа — Уордли)
На днях в австралийском городе Мельбурн
Последний соперник и результат
Победил британца Соломона Дакреса в 10-раундовом бою единогласным решением судей
Победил новозеландца Хеми Ахио (25-2, 19 КО) во 2-м раунде и завоевал вакантный пояс IBF Интер-Континентал
Очные встречи на любительском ринге
Победил в полуфинале Чемпионата мира 2023 года и в четвертьфинале Олимпиады в Париже 2024 года, став чемпионом обоих соревнований
Уступил Баходиру Джалалову на обоих престижных турнирах
Как вы думаете, если будет организован профессиональный боксерский поединок между Баходиром Джалаловым и Теремоаной Теремоаной, чем закончится этот бой?
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