Известный британский спортивный журналист Джонни Рашман прокомментировал потенциальный поединок между узбекистанским супертяжеловесом Баходиром Джалаловым и австралийцем Теремоаной Теремоаной, а также резонансные высказывания известного промоутера Эдди Хирна. Обе звезды бокса идут без поражений на профессиональном ринге и ставят перед собой высокие цели.

«Слова ничего не стоят»: анализ Джонни Рашмана

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что в данный момент Теремоана «съест» Джалалова. Джонни Рашман в ответ на это заявление напомнил о техническом превосходстве Баходира Джалалова и их очном опыте на любительском ринге: