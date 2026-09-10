Большой фурор в узбекском боксе: Баходир Джалолов обошел Фьюри и Уайлдера в рейтинге IBF

Одна из самых авторитетных организаций мирового профессионального бокса — Международная боксерская федерация (IBF) — официально опубликовала обновленный рейтинг в супертяжелом весе за сентябрь. Этот список принес поистине гордую новость для узбекских любителей спорта: двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов поднялся сразу на две позиции в списке сильнейших боксеров мира и вошел в топ-4. «Биг Узбек» оставил позади таких именитых легенд планеты, как Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, приблизившись вплотную к чемпионскому бою. Кто же является текущим чемпионом пояса IBF, кто занимает статус обязательного претендента и каковы шансы Баходира Джалолова провести бой за титул? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — официальную таблицу ТОП-15 IBF в супертяжелом весе и все подробности сценариев вокруг чемпионского пояса.

Стремительный марш «Биг Узбека»: с 6-го места на 4-ю позицию!

Продвижение узбекского мастера кожаной перчатки в обновленном рейтинге демонстрирует следующие важные аспекты:

Подъем на две позиции: Занимавший в прошлом месяце 6-е место в рейтинге IBF, Баходир Джалолов поднялся на почетное 4-е место в новом списке организации за сентябрь;

Обошел легенд: Джалолов сумел оставить позади звезду британского бокса Тайсона Фьюри (5-е место) и американского нокаутера Деонтея Уайлдера (6-е место);

Бок о бок с Энтони Джошуа: Непосредственно перед Джалоловым — на 3-й строчке — расположился бывший объединенный чемпион мира из Великобритании Энтони Джошуа, а 2-е место, согласно правилам организации, временно оставлено вакантным (НОТ РАТЭД).

«Вхождение Баходира Джалолова в топ-4 рейтинга IBF открывает ему путь к тому, чтобы в ближайшее время подняться до статуса элиминатора или официального обязательного претендента на полноценный чемпионский пояс мира», — подчеркивают международные инсайдеры бокса.

Ситуация в дивизионе: чемпионство Хрговича и статус Санчеса

Борьба за чемпионский пояс в супертяжелом весе накаляется все сильнее:

Новый чемпион мира: Ранее известный хорватский боксер Филип Хргович одержал победу в сложном бою против непобежденной молодой звезды Великобритании Мозеса Итаумы и завоевал титул чемпиона мира (Ч) по версии IBF;

Первый номер рейтинга: В настоящее время в качестве официального обязательного претендента на этот пояс указан искусный кубинский боец Франк Санчес (1-е место);

Чемпионская линия: Выход Баходира Джалолова на 4-е место ясно дает понять, что он является ближайшим кандидатом на ключевые элиминаторные бои после Санчеса и Джошуа.

Официальный рейтинг ТОП-15 IBF в супертяжелом весе

Официальная таблица, утвержденная Международной боксерской федерацией, выглядит следующим образом:

Позиция Боксер Страна Ч Филип Хргович (Чемпион) Хорватия #1 Франк Санчес (Обязательный претендент) Куба #2 Не оценен (НОТ РАТЭД) — #3 Энтони Джошуа Великобритания #4 Баходир Джалолов Узбекистан #5 Тайсон Фьюри Великобритания #6 Деонтей Уайлдер США #7 Мозес Итаума Великобритания #8 Ричард Риакпорхе Великобритания #9 Ричард Торрес мл. США #10 Джастис Хани Австралия #11 Эфе Аджагба Нигерия #12 Джаррелл Миллер США #13 Гвидо Вианелло Италия #14 Петар Милас Хорватия #15 Теремоана Теремоана Австралия

Шансы Баходира Джалолова на чемпионство

Самый важный вопрос, который интересует многих узбекских болельщиков и спортивных экспертов — когда Баходир Джалолов сможет провести бой за чемпионский пояс? Главный вывод заключается в том, что в то время как 2-я позиция остается открытой, а занимающий 1-е место Франк Санчес готовится к бою обязательной защиты против чемпиона Филипа Хрговича, Энтони Джошуа и Баходир Джалолов могут стать главными участниками следующего обязательного элиминаторного боя. Если Джошуа выберет другие направления или изменит свои планы, то согласно регламенту организации, Джалолов получит право напрямую участвовать в финальном отборочном поединке за чемпионство. Закрепление узбекского мастера кожаной перчатки на 4-й строчке доказывает, что до абсолютного чемпионства мира в его карьере на профессиональном ринге осталось совсем немного расстояния.

Как вы думаете, сможет ли Баходир Джалолов нокаутировать Филипа Хрговича или Франка Санчеса в бою за пояс IBF? И как вы считаете, чей верх возьмет, если между Баходиром Джалоловым и Энтони Джошуа будет организован элиминаторный бой? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим огромным достижением узбекского спорта на профессиональном ринге со своими близкими и фанатами бокса!