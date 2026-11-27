Бывший соперник Баходира Джалолова одержал победу нокаутом на профессиональном ринге
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Австралийский боксер Теремоана Теремоана в бою, прошедшем в городе Мельбурн, одержал победу над Хеми Ахио техническим нокаутом во втором раунде.
- Он завоевал чемпионский пояс IBF Интер-Континентал.
- С этой победой Теремоана успешно завершил все 13 своих боев в профессиональной карьере досрочно.
Непобежденный австралийский боксер супертяжелого веса Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО) в рамках вечера бокса в Мельбурне (Австралия) вышел на ринг против представителя Новой Зеландии Хеми Ахио (25-2, 19 КО) и оформил очередную досрочную победу. Поединок за вакантный чемпионский пояс IBF Интер-Континентал завершился уже во втором раунде.
Нокаут во втором раунде и 100-процентный показатель
Решающий удар: Во втором раунде десятираундового противостояния Теремоана отправил соперника в нокдаун мощным хуком правой рукой. После того как рефери начал отсчет, стало ясно, что Хеми Ахио не сможет продолжить бой, и судья остановил поединок на отметке 1:36, зафиксировав технический нокаут (ТКО).
Серия идеальных нокаутов: После этого успеха количество побед Теремоаны Теремоаны на профессиональном ринге достигло 13, и примечательно, что все 13 своих боев он завершил досрочно.
Напомним, что в любительском боксе Теремоана Теремоана дважды встречался на ринге с олимпийским чемпионом и чемпионом мира из Узбекистана Баходиром Джалоловым:
На чемпионате мира 2023 года в полуфинале;
На Олимпийских играх в Париже-2024 в четвертьфинале.
В обоих поединках Баходир Джалолов одержал уверенную победу над соперником и в итоге завоевал золотые медали обоих крупных соревнований.
Показатели
Детали
Победитель и его новый рекорд
Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО — 100% нокаутов)
Соперник и его рекорд
Хеми Ахио (25-2, 19 КО)
На кону
Вакантный чемпионский пояс IBF Интер-Континентал
Результат боя
Технический нокаут во 2-м раунде (ТКО, после хука правой рукой)
Место проведения
Мельбурн, Австралия
Как вы считаете, встретятся ли в ближайшие годы на профессиональном ринге Теремоана Теремоана, идущий со 100-процентной серией нокаутов, и Баходир Джалолов?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой интересной новостью с поклонниками узбекского бокса!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…