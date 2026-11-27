Серия идеальных нокаутов: После этого успеха количество побед Теремоаны Теремоаны на профессиональном ринге достигло 13, и примечательно, что все 13 своих боев он завершил досрочно.

Решающий удар: Во втором раунде десятираундового противостояния Теремоана отправил соперника в нокдаун мощным хуком правой рукой. После того как рефери начал отсчет, стало ясно, что Хеми Ахио не сможет продолжить бой, и судья остановил поединок на отметке 1:36, зафиксировав технический нокаут (ТКО).

Нокаут во втором раунде и 100-процентный показатель

Непобежденный австралийский боксер супертяжелого веса Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО) в рамках вечера бокса в Мельбурне (Австралия) вышел на ринг против представителя Новой Зеландии Хеми Ахио (25-2, 19 КО) и оформил очередную досрочную победу. Поединок за вакантный чемпионский пояс IBF Интер-Континентал завершился уже во втором раунде.

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Напомним, что в любительском боксе Теремоана Теремоана дважды встречался на ринге с олимпийским чемпионом и чемпионом мира из Узбекистана Баходиром Джалоловым:

На чемпионате мира 2023 года в полуфинале;

На Олимпийских играх в Париже-2024 в четвертьфинале.

В обоих поединках Баходир Джалолов одержал уверенную победу над соперником и в итоге завоевал золотые медали обоих крупных соревнований.

Показатели Детали Победитель и его новый рекорд Теремоана Теремоана (13-0, 13 КО — 100% нокаутов) Соперник и его рекорд Хеми Ахио (25-2, 19 КО) На кону Вакантный чемпионский пояс IBF Интер-Континентал Результат боя Технический нокаут во 2-м раунде (ТКО, после хука правой рукой) Место проведения Мельбурн, Австралия

Как вы считаете, встретятся ли в ближайшие годы на профессиональном ринге Теремоана Теремоана, идущий со 100-процентной серией нокаутов, и Баходир Джалолов?

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