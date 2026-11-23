Несколько дней назад в Панаме прошел очередной Конгресс организации Ворлд Боксинг. В данном мероприятии в составе делегации Узбекистана принял участие двукратный олимпийский чемпион по любительскому боксу Баходир Джалолов.

В ходе мероприятия узбекский мастер кожаной перчатки встретился с американским профессиональным боксером, своим соперником по финалу Олимпийских игр Токио-2020 Ричардом Торресом. Об этом Баходир Джалолов сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Момент на фото и подробности мероприятия

На снимке, которым поделился Джалолов, запечатлено, как два боксера стоят рядом в помещении, Баходир Джалолов положил руку на плечо Ричарда Торреса, и оба они сжимают кулаки, пребывая в приподнятом настроении. На фото Торрес одет в красную футболку и с рюкзаком, а Джалолов — в бежевой футболке и с часами.

Аспект / Деталь Информация Спортсмены Баходир Джалолов (Узбекистан) и Ричард Торрес (США) Мероприятие и место проведения Конгресс Ворлд Боксинг, Панама Контекст встречи Встреча соперников по финалу Олимпийских игр Токио-2020 Источник Страница Баходира Джалолова в Instagram

От борьбы на ринге до взаимного уважения

Встреча этих двух боксеров, сошедшихся в финальном поединке Олимпиады Токио-2020, в рамках мероприятия в Панаме привлекла внимание любителей бокса. На кадре отчетливо видно, что даже после жесткой конкуренции на большом ринге между спортсменами сохранились взаимное уважение и дружеские отношения.

Как вы думаете, могут ли Баходир Джалолов и Ричард Торрес еще раз встретиться на профессиональном боксерском ринге в будущем? Оставляйте свои мнения в комментариях!