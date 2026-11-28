«Мы оба сильные соперники»: Гукеш рассказал о давлении в матче против Синдарова
Действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу поделился своими мыслями о психологическом давлении и качестве игры после того, как первые три партии матча за шахматную корону против узбекистанского претендента Жавохира Синдарова завершились вничью.
«Мы еще даже не приблизились к середине из 14 партий»
Индийский гроссмейстер, несмотря на три ничьи подряд, особо подчеркнул, что матч будет долгим и оба шахматиста демонстрируют игру высокого уровня:
«Да, в каждой партии всегда есть давление. Три ничьи звучат, выглядят и ощущаются как нечто серьезное. Но в контексте 14 партий мы даже не приблизились к середине. Это долгая встреча, и мы оба стараемся, мы оба играем в хорошие шахматы. И мы оба сильные соперники, поэтому выиграть партию в любой момент непросто.
Мы стараемся создавать возможности и максимально использовать их, но пока ни у кого из нас не возникало слишком много больших шансов. И это тоже хорошо — обычно это означает, что мы играем в качественные шахматы и уровень игры высок», — сказал Гукеш Доммараджу.
Состояние матча перед 4-й партией
Перед четвертым туром, который состоится сегодня, основные показатели противостояния выглядят следующим образом:
Показатели
Официальные данные
Формат матча
Матч из 14 партий
Результат первых 3 партий
Все встречи завершились вничью
Общий счет
1,5 : 1,5 (равенство)
Следующая встреча
Сегодня, 28 ноября, состоится 4-я партия
Как вы думаете, кто из них — Гукеш или Жавохир Синдаров — рискнет и попытается выйти вперед в сегодняшней 4-й партии после трех качественных ничьих подряд?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью со своими близкими, которые следят за узбекскими шахматами и историческим матчем за звание чемпиона мира!
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