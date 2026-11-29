Жавохир Синдаров победил Гукеша Доммараджу
Спорт1 мин чтения86
В Женеве, где проходят шахматные баталии за мировую корону, Жавохир Синдаров одержал очередную победу. В пятой партии турнира он обыграл Гукеша Доммараджу.
После этой победы Синдаров вышел вперед в общем счете — 3:2. Теперь он владеет преимуществом в борьбе за чемпионский титул.
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