В Женеве, где проходят шахматные баталии за мировую корону, Жавохир Синдаров одержал очередную победу. В пятой партии турнира он обыграл Гукеша Доммараджу.

После этой победы Синдаров вышел вперед в общем счете — 3:2. Теперь он владеет преимуществом в борьбе за чемпионский титул.