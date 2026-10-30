Американская легенда предсказала будущее Абдусатторова и Синдарова в шахматах

Известный американский гроссмейстер и один из самых популярных шахматных стримеров в мире Хикару Накамура в своем очередном выпуске на ЁуТубе-канале остановился на будущих перспективах молодых узбекских звезд — Нодирбека Абдусатторова и Жавохира Синдарова, дав им высокую оценку.

Игра узбекских гроссмейстеров, которые в последние годы удивляют шахматный мир крупными победами на международных аренах, была удостоена Накамурой самой высокой оценки.

«Эти двое парней — настоящий топ-уровень»: мнение Накамуры

Американский гроссмейстер подчеркнул, что не сомневается в потенциале узбекских шахматистов и что они вскоре могут преодолеть один из самых сложных барьеров в истории шахмат:

Оценка инсайдера: «Я искренне верю, что Нодирбек и Жавохир — шахматисты высочайшего уровня. Я говорил это раньше и повторю снова: думаю, что оба они в определенный момент смогут преодолеть отметку в 2800 пунктов рейтинга», — сказал Накамура;

Тенденция роста: Напряженные поединки на последних турнирах и их бескомпромиссная игра против мировой элиты показывают, что эти слова не случайны;

Опыт личных встреч: Сам Накамура не раз сталкивался на международных соревнованиях с грозными тактическими ударами и высоким давлением со стороны Абдусатторова и Синдарова, поэтому хорошо знаком с их стилем игры.

Рейтинг Эло 2800: почему этот рубеж так важен?

В шахматном мире отметка 2800 рейтинга Эло — это не просто цифра, это «космический» уровень мировых шахмат:

Неофициальный рубеж «супергроссмейстеров»: достижение отметки 2800 Эло — это сложнейшее и редчайшее историческое достижение в истории шахмат;

Всего 14 шахматистов: с момента введения официального рейтинга Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) во всем мире лишь 14 шахматистов смогли преодолеть этот редкий и неприступный рубеж;

Круг легенд: В этом историческом списке из 14 человек лидируют такие великие короли шахмат, как Магнус Карлсен и Гарри Каспаров.

Если прогноз Накамуры сбудется, и Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров смогут покорить этот исторический рубеж в 2800 Эло, это выведет шахматы Узбекистана на беспрецедентную и непревзойденную мировую вершину.