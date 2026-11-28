Кто доминирует в личных встречах Синдарова и Гукеша?
Стартовал чемпионат мира по шахматам. Все три сыгранные на данный момент партии завершились вничью. Пока соревнование продолжается, внимание также приковано к статистике личных встреч представителя Узбекистана Жавохира Синдарова и индийского шахматиста Доммараджу Гукеша.
Согласно результатам предыдущих встреч, в классических шахматах преимущество на стороне Синдарова. В личных партиях узбекский шахматист набрал 2,5 очка, а Гукеш — 0,5 очка.
В рапиде Гукеш впереди с одним очком. Синдаров в этом формате пока очков не набирал. В блиц-партиях Синдаров набрал два очка, у Гукеша очков нет.
Рейтинговые показатели шахматистов также различаются. Текущий рейтинг Гукеша, родившегося в 2006 году, составляет 2710 очков, а его наивысший показатель — 2794 очка.
Текущий рейтинг родившегося в 2005 году Жавохира Синдарова составляет 2782 очка. Это также является его личным наивысшим рейтингом.
Три партии чемпионата завершились вничью. Соревнование продолжается.
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