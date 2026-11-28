Победитель турнира претендентов Жавохир Синдаров дал короткий и прямой ответ на вопрос о психологическом давлении, возникшем после того, как первые три партии матча за звание чемпиона мира по шахматам завершились вничью.

«Я и сейчас не могу об этом думать»

На вопрос журналистов: «Три партии, три ничьи. Насколько сильно на вас давит необходимость первым открыть счет?», узбекский гроссмейстер подчеркнул, что не поддается лишнему давлению: