«Я об этом не думаю»: Синдаров высказался о давлении в борьбе за мировую шахматную корону
Победитель турнира претендентов Жавохир Синдаров дал короткий и прямой ответ на вопрос о психологическом давлении, возникшем после того, как первые три партии матча за звание чемпиона мира по шахматам завершились вничью.
«Я и сейчас не могу об этом думать»
На вопрос журналистов: «Три партии, три ничьи. Насколько сильно на вас давит необходимость первым открыть счет?», узбекский гроссмейстер подчеркнул, что не поддается лишнему давлению:
«Это очень сложный вопрос. Я даже не знаю, что сказать. Я вообще об этом не думаю. И сейчас не могу думать. Извините, это мой краткий ответ на данный вопрос», — сказал Жавохир Синдаров.
Ситуация перед 4-й партией
Перед сегодняшним очередным поединком в противостоянии сохраняется полное равенство:
Показатели
Официальные данные
Результат первых 3 партий
Все встречи завершились вничью
Общий счет
1,5 : 1,5 (ничья)
Время 4-й партии и цвет фигур
Сегодня, 28 ноября (Жавохир Синдаров будет играть черными фигурами)
Как вы думаете, попытается ли Жавохир Синдаров, не подпускающий к себе психологическое давление, открыть счет в матче, играя сегодня черными фигурами в 4-й партии?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью со своими близкими, которые следят за узбекскими шахматами и историческим противостоянием за мировую корону!
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