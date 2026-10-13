Нодирбек Абдусатторов рассказал, как познакомился со своей будущей супругой (видео)

Известный узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов рассказал о том, как он познакомился со своей будущей женой. Их первая встреча состоялась на концерте в парке «Янги Узбекистон», организованном по случаю праздника Навруз.

По словам шахматиста, он был приглашен на мероприятие в качестве спортсмена. В этом же мероприятии участвовали еще одна школьница, увлекающаяся химией — его будущая супруга, а также еще одна девушка.

Самое интересное, что на следующий после мероприятия день, когда их везли в хокимият, нужно было дать номер телефона. Абдусатторов с улыбкой вспоминает, что ему всё же удалось тем или иным образом заполучить номер будущей жены.

Таким образом, знакомство, начавшееся на концерте в честь Навруза, впоследствии переросло в серьезные отношения.