Большой футбол в Ташкенте: что сказали подопечные Карпина перед матчем с Узбекистаном?
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- 12 ноября в Ташкенте состоится товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России.
- Игроки сборной России под руководством Валерия Карпина ожидают, что предстоящая встреча будет бескомпромиссной и интересной.
- Данный матч имеет важное значение для сборной Узбекистана в плане проверки состава и совершенствования тактических разработок.
В рамках международных дней ФИФА Ташкент вновь примет большой футбольный вечер. 12 ноября в столице Узбекистана состоится товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России.
Сборная России под руководством Валерия Карпина после ташкентского матча 17 ноября в Краснодаре сразится с представителем Южной Америки — Венесуэлой. Национальная сборная Узбекистана в тот же день в городе Доха (Катар) пройдет очередное испытание в рамках сборов против Саудовской Аравии.
Перед этими важными встречами российские футболисты поделились своими мыслями о сборной Узбекистана и предстоящих испытаниях.
Глазами российских футболистов: какой соперник Узбекистан?
Футболисты, вызванные Карпиным на сбор национальной команды, подчеркивают, что предстоящие столкновения будут бескомпромиссными:
Станислав Агкацев (вратарь «Краснодара»):
«Узбекистан и Венесуэла — очень сильные соперники. Выйти против них на поле для всех нас будет, конечно, очень интересно. Мы увидим на практике реальный уровень как наш, так и соперников. Также радует, что сборная в последнее время уже в третий раз играет в Краснодаре».
Матвей Кисляк (полузащитник ЦСКА):
«Когда мы приезжаем на сбор национальной команды, появляется возможность немного отвлечься от клубных дел и давления, набраться новых сил. Впереди нас ждут сильные соперники и бескомпромиссные матчи. Нет сомнений, что игры пройдут очень интересно. Что касается их уровня, то пока не могу дать точную оценку, все решится на поле».
Календарь товарищеских матчей в ноябре
График официальных контрольных матчей сборных на ближайшие дни:
Дата
Матч
Место / Город
Статус и значимость
12 ноября
Узбекистан — Россия
Ташкент
Центральный товарищеский матч / Столкновение уровней
17 ноября
Россия — Венесуэла
Краснодар
Международный тестовый матч
17 ноября
Узбекистан — Саудовская Аравия
Доха (Катар)
Контрольный поединок азиатских грандов
Международная изоляция и значимость товарищеских матчей
Напомним, что с февраля 2022 года по совместному решению ФИФА и УЕФА сборная России и ее клубы отстранены от всех официальных международных турниров. По этой причине россияне ограничиваются проведением контрольных матчей в основном с командами из Азии и Латинской Америки.
Для сборной Узбекистана игры с сильными спарринг-партнерами служат важной площадкой для проверки состава, совершенствования тактических наработок и достойной подготовки к международным соревнованиям.
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