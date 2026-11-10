Большой футбол в Ташкенте: что сказали подопечные Карпина перед матчем с Узбекистаном?

·60·Спорт
Большой футбол в Ташкенте: что сказали подопечные Карпина перед матчем с Узбекистаном?
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  • 12 ноября в Ташкенте состоится товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России.
  • Игроки сборной России под руководством Валерия Карпина ожидают, что предстоящая встреча будет бескомпромиссной и интересной.
  • Данный матч имеет важное значение для сборной Узбекистана в плане проверки состава и совершенствования тактических разработок.

В рамках международных дней ФИФА Ташкент вновь примет большой футбольный вечер. 12 ноября в столице Узбекистана состоится товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России.

Сборная России под руководством Валерия Карпина после ташкентского матча 17 ноября в Краснодаре сразится с представителем Южной Америки — Венесуэлой. Национальная сборная Узбекистана в тот же день в городе Доха (Катар) пройдет очередное испытание в рамках сборов против Саудовской Аравии.

Перед этими важными встречами российские футболисты поделились своими мыслями о сборной Узбекистана и предстоящих испытаниях.

Глазами российских футболистов: какой соперник Узбекистан?

Футболисты, вызванные Карпиным на сбор национальной команды, подчеркивают, что предстоящие столкновения будут бескомпромиссными:

  • Станислав Агкацев (вратарь «Краснодара»):

    «Узбекистан и Венесуэла — очень сильные соперники. Выйти против них на поле для всех нас будет, конечно, очень интересно. Мы увидим на практике реальный уровень как наш, так и соперников. Также радует, что сборная в последнее время уже в третий раз играет в Краснодаре».

  • Матвей Кисляк (полузащитник ЦСКА):

    «Когда мы приезжаем на сбор национальной команды, появляется возможность немного отвлечься от клубных дел и давления, набраться новых сил. Впереди нас ждут сильные соперники и бескомпромиссные матчи. Нет сомнений, что игры пройдут очень интересно. Что касается их уровня, то пока не могу дать точную оценку, все решится на поле».

Календарь товарищеских матчей в ноябре

График официальных контрольных матчей сборных на ближайшие дни:

Дата

Матч

Место / Город

Статус и значимость

12 ноября

Узбекистан — Россия

Ташкент

Центральный товарищеский матч / Столкновение уровней

17 ноября

Россия — Венесуэла

Краснодар

Международный тестовый матч

17 ноября

Узбекистан — Саудовская Аравия

Доха (Катар)

Контрольный поединок азиатских грандов

Международная изоляция и значимость товарищеских матчей

Напомним, что с февраля 2022 года по совместному решению ФИФА и УЕФА сборная России и ее клубы отстранены от всех официальных международных турниров. По этой причине россияне ограничиваются проведением контрольных матчей в основном с командами из Азии и Латинской Америки.

Для сборной Узбекистана игры с сильными спарринг-партнерами служат важной площадкой для проверки состава, совершенствования тактических наработок и достойной подготовки к международным соревнованиям.

Национальная сборная УзбекистанаНациональная сборная РоссииВалерий КарпинТоварищеский матч
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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