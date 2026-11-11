Что сказал Дмитрий Кузнецов перед матчем России против Узбекистана?
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- Бывший полузащиник сборной СССР Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что сборная России не должна терять инициативу в товариских матчах против Узбекистана и Венесуэлы.
- Эксперт ожидает от национальной команды не красивой, а надежной игры в обороне и качественного исполнения в атаке.
Бывший полузащитник сборной СССР Дмитрий Кузнецов поделился своими ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России против Узбекистана и Венесуэлы, которые пройдут в ноябре. В интервью изданию «РБ Спорт» экс-футболист откровенно рассказал, чего он ждет от подопечных Валерия Карпина.
«Россия должна действовать на поле с позиции силы»
По мнению Дмитрия Кузнецова, сборная России ни в коем случае не должна упускать инициативу в матчах с обоими соперниками. Для этого, прежде всего, требуется надежная игра в обороне и рациональное использование голевых моментов в атаке.
«Я жду от сборной России прежде всего не красивого, а качественного футбола. Хочу, чтобы наши футболисты принимали правильные решения в эпизодах у ворот соперника, а в обороне играли надежно, потому что любая игра начинается именно с этого. На мой взгляд, национальная команда должна выходить на поле против Узбекистана и Венесуэлы с позиции силы», — сказал Дмитрий Кузнецов.
Встреча и параметры команды
Детали и информация
Мнение эксперта
Дмитрий Кузнецов (бывший полузащитник сборной СССР)
Матч с Узбекистаном
Состоится 12 ноября в городе Ташкент
Матч с Венесуэлой
Пройдет 17 ноября в городе Краснодар
Результаты в октябре
Иран (2:0), Намибия (6:0) и Нигерия (3:3)
Международный статус
Российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований с весны 2022 года
«Ожидается, что этот бескомпромиссный и интересный товарищеский матч подарит болельщикам моменты настоящего интенсивного футбола».
Предстоящие важные испытания и состояние команды
Напомним, что товарищеская встреча между сборными Узбекистана и России стартует завтра, 12 ноября, в Ташкенте. После этого сборная России отправится в Краснодар, где 17 ноября выйдет на поле против представителей Венесуэлы.
Для справки, в октябре сборная России провела три контрольных матча, обыграв Иран со счетом 2:0, Намибию — 6:0, а встреча с Нигерией завершилась вничью 3:3. В условиях, когда российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в официальных международных соревнованиях, подобные товарищеские игры стали для команды основной площадкой для практики.
Как вы считаете, сможет ли сборная России, как сказал Дмитрий Кузнецов, взять инициативу в свои руки на выезде против Узбекистана, или подопечные Фабио Каннаваро сохранят преимущество перед своими болельщиками? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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