Что сказал Дмитрий Кузнецов перед матчем России против Узбекистана?

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Что сказал Дмитрий Кузнецов перед матчем России против Узбекистана?
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  • Бывший полузащиник сборной СССР Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что сборная России не должна терять инициативу в товариских матчах против Узбекистана и Венесуэлы.
  • Эксперт ожидает от национальной команды не красивой, а надежной игры в обороне и качественного исполнения в атаке.

Бывший полузащитник сборной СССР Дмитрий Кузнецов поделился своими ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России против Узбекистана и Венесуэлы, которые пройдут в ноябре. В интервью изданию «РБ Спорт» экс-футболист откровенно рассказал, чего он ждет от подопечных Валерия Карпина.

«Россия должна действовать на поле с позиции силы»

По мнению Дмитрия Кузнецова, сборная России ни в коем случае не должна упускать инициативу в матчах с обоими соперниками. Для этого, прежде всего, требуется надежная игра в обороне и рациональное использование голевых моментов в атаке.

«Я жду от сборной России прежде всего не красивого, а качественного футбола. Хочу, чтобы наши футболисты принимали правильные решения в эпизодах у ворот соперника, а в обороне играли надежно, потому что любая игра начинается именно с этого. На мой взгляд, национальная команда должна выходить на поле против Узбекистана и Венесуэлы с позиции силы», — сказал Дмитрий Кузнецов.

Встреча и параметры команды

Детали и информация

Мнение эксперта

Дмитрий Кузнецов (бывший полузащитник сборной СССР)

Матч с Узбекистаном

Состоится 12 ноября в городе Ташкент

Матч с Венесуэлой

Пройдет 17 ноября в городе Краснодар

Результаты в октябре

Иран (2:0), Намибия (6:0) и Нигерия (3:3)

Международный статус

Российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований с весны 2022 года

«Ожидается, что этот бескомпромиссный и интересный товарищеский матч подарит болельщикам моменты настоящего интенсивного футбола».

Предстоящие важные испытания и состояние команды

Напомним, что товарищеская встреча между сборными Узбекистана и России стартует завтра, 12 ноября, в Ташкенте. После этого сборная России отправится в Краснодар, где 17 ноября выйдет на поле против представителей Венесуэлы.

Для справки, в октябре сборная России провела три контрольных матча, обыграв Иран со счетом 2:0, Намибию — 6:0, а встреча с Нигерией завершилась вничью 3:3. В условиях, когда российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в официальных международных соревнованиях, подобные товарищеские игры стали для команды основной площадкой для практики.

Как вы считаете, сможет ли сборная России, как сказал Дмитрий Кузнецов, взять инициативу в свои руки на выезде против Узбекистана, или подопечные Фабио Каннаваро сохранят преимущество перед своими болельщиками? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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