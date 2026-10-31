Почему Александр Усик стал ярым поклонником Криштиану Роналду?

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик наблюдал за драматичным и богатым на голы противостоянием между командами «Ан-Наср» и «Аль-Хулуд» в рамках чемпионата Саудовской Аравии прямо из ВИП-ложи стадиона.

В этом матче звезда мирового футбола Криштиану Роналду в очередной раз показал мастер-класс, забив в ворота соперника 3 мяча (хет-трик) и обеспечив своей команде волевую победу со счетом 5:3.

«Просто невероятно»: восторженное признание Усика

После завершения игры легенда украинского бокса не скрывал своего восхищения высокой спортивной формой и мастерством португальского бомбардира, несмотря на его возраст:

«Это был потрясающий матч. Просто невероятно! Криштиану — настоящий инопланетянин», — коротко и эмоционально оценил Усик.

Автограф Месси и знаменитое «Сиууу»: связь между Усиком и Роналду

Уважение и интерес Александра Усика к Криштиану уже не раз привлекали внимание многих фанатов:

Вирусное видео в социальных сетях: Ранее Усик публиковал отдельный шутливый видеоролик, посвященный Роналду;

Празднование на необычном фоне: Боксер взорвал сети, повторив знаменитое празднование гола Роналду «Сиууу» , стоя перед футболкой с личным автографом Лионеля Месси, которая была оформлена в рамку и висела на стене;

Близость двух спортивных легенд: Во время боев и мероприятий Усика в Саудовской Аравии два атлета часто встречаются и регулярно поддерживают спортивные успехи друг друга.

Результативность Криштиану Роналду продолжает приносить «Ан-Насру» важные очки в чемпионской гонке, а появление лидеров мирового бокса на футбольных аренах еще больше подогревает международный интерес к этой лиге.