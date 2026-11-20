«Навбахор» обыграл «Нефтчи» в долинном дерби
20 ноября в центральном матче 28-го тура Суперлиги Узбекистана в Намангане встретились «Навбахор» и «Нефтчи». Хозяева поля одержали победу над ферганским клубом, который остался в меньшинстве. Вопрос о чемпионстве перенесен на следующий тур.
Счет в матче открыли гости. На 26-й минуте Алишер Одилов вывел «Нефтчи» вперед. Однако вскоре ферганцы лишились одного игрока: Владимир Йовович был удален с поля, и «Нефтчи» был вынужден продолжить игру в меньшинстве.
На 42-й минуте Жасурбек Жалолиддинов дальним ударом сравнял счет. Его гол был признан суперголом.
Во втором тайме «Навбахор» усилил давление. На 53-й минуте Жоэль Кожо вывел хозяев вперед. Спустя две минуты Диёр Холматов забил еще один мяч, увеличив разрыв до двух голов.
«Нефтчи» не сдался. На 77-й минуте Кофи Куао забил второй гол своей команды. Однако ферганцам не удалось сравнять счет.
Таким образом, «Навбахор» одержал победу в долинном дерби на своем поле. Всего в матче было забито пять голов, а «Нефтчи» провел значительную часть встречи вдесятером.
Голы:
• 26-я минута — Алишер Одилов («Нефтчи»).
• 42-я минута — Жасурбек Жалолиддинов («Навбахор»).
• 53-я минута — Жоэль Кожо («Навбахор»).
• 55-я минута — Диёр Холматов («Навбахор»).
• 77-я минута — Кофи Куао («Нефтчи»).
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