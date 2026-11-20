20 ноября в центральном матче 28-го тура Суперлиги Узбекистана в Намангане встретились «Навбахор» и «Нефтчи». Хозяева поля одержали победу над ферганским клубом, который остался в меньшинстве. Вопрос о чемпионстве перенесен на следующий тур.

Счет в матче открыли гости. На 26-й минуте Алишер Одилов вывел «Нефтчи» вперед. Однако вскоре ферганцы лишились одного игрока: Владимир Йовович был удален с поля, и «Нефтчи» был вынужден продолжить игру в меньшинстве.

На 42-й минуте Жасурбек Жалолиддинов дальним ударом сравнял счет. Его гол был признан суперголом.