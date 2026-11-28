Лидирующий в турнирной таблице с 64 очками ферганский «Нефтчи» примет на своем поле самаркандское «Динамо» . Занимающий вторую строчку с 59 очками «Пахтакор» отправится в гости к навоийскому «Кызылкуму» . Оба матча начнутся параллельно в 16:15 .

Сегодня, 28 ноября , состоятся два центральных матча 29-го тура Суперлиги Узбекистана . По итогам этих встреч может официально решиться судьба чемпионского титула страны.

«Нефтчи» на выезде обыграл «Пахтакор» и сделал огромный шаг к чемпионству

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Согласно официальной информации ПФЛ Узбекистана, «Нефтчи» отделяет от чемпионского титула всего 1 очко. То есть, независимо от результата, который «Пахтакор» покажет на выезде, ферганцам для оформления чемпионства будет достаточно сыграть вничью с «Динамо». В связи с этим чемпионский кубок Суперлиги будет доставлен на стадион «Истиклол» в Фергане.

Суперлига. 29-й тур (28 ноября)

Время Матч Стадион и чемпионская интрига 16:15 «Нефтчи» — «Динамо» Стадион «Истиклол» («Нефтчи» станет чемпионом в случае ничьей или победы) 16:15 «Кызылкум» — «Пахтакор» «Пахтакор» рассчитывает только на собственную победу и поражение «Нефтчи»

Как вы считаете, сможет ли «Нефтчи» сегодня на глазах у своих болельщиков на стадионе «Истиклол» оформить чемпионство, или интрига сохранится до последнего тура?

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