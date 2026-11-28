Сегодня в Суперлиге Узбекистана может определиться чемпион: «Нефтчи» достаточно ничьей
Сегодня, 28 ноября, состоятся два центральных матча 29-го тура Суперлиги Узбекистана. По итогам этих встреч может официально решиться судьба чемпионского титула страны.
Чемпионская гонка и кубок в Фергане
Лидирующий в турнирной таблице с 64 очками ферганский «Нефтчи» примет на своем поле самаркандское «Динамо». Занимающий вторую строчку с 59 очками «Пахтакор» отправится в гости к навоийскому «Кызылкуму». Оба матча начнутся параллельно в 16:15.
Согласно официальной информации ПФЛ Узбекистана, «Нефтчи» отделяет от чемпионского титула всего 1 очко. То есть, независимо от результата, который «Пахтакор» покажет на выезде, ферганцам для оформления чемпионства будет достаточно сыграть вничью с «Динамо». В связи с этим чемпионский кубок Суперлиги будет доставлен на стадион «Истиклол» в Фергане.
Суперлига. 29-й тур (28 ноября)
Время
Матч
Стадион и чемпионская интрига
16:15
«Нефтчи» — «Динамо»
Стадион «Истиклол» («Нефтчи» станет чемпионом в случае ничьей или победы)
16:15
«Кызылкум» — «Пахтакор»
«Пахтакор» рассчитывает только на собственную победу и поражение «Нефтчи»
Как вы считаете, сможет ли «Нефтчи» сегодня на глазах у своих болельщиков на стадионе «Истиклол» оформить чемпионство, или интрига сохранится до последнего тура?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за узбекским футболом и самыми важными матчами Суперлиги!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…