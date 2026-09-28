Кто станет лучшим тренером сентября в Суперлиге?

·2·Спорт
Кто станет лучшим тренером сентября в Суперлиге?

В Суперлиге Узбекистана стали известны кандидаты на приз лучшего тренера сентября. За эту номинацию поборются пять специалистов, чьи команды добились высоких результатов в течение месяца.

Примечательно, что среди кандидатов есть как тренеры, проведшие сентябрь без поражений, так и специалисты, чьи команды показали заметные результаты за короткий срок.

Тажиев и Бердыев — с максимальным результатом

Главный тренер «Пахтакора» Камолиддин Тажиев завершил матчи с командой в сентябре с идеальным результатом.

Ташкентский клуб провел за месяц 3 матча и во всех одержал победы. В этих встречах «Пахтакор» забил в ворота соперников 8 голов и пропустил 2 мяча.

Этот результат сделал Тажиева одним из главных кандидатов на приз лучшего тренера месяца.

Однако серьезную конкуренцию ему составит главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев.

Каршинский клуб также провел в сентябре 3 матча и во всех трех победил. Но статистика «Насафа» выглядит еще более впечатляюще: команда забила 13 голов и пропустила всего 3.

Таким образом, результаты обоих тренеров основаны на 100-процентных победах.

Касымов и Кападзе также в борьбе

Главный тренер ОКМК Миржалол Касымов провел со своей командой в сентябре 3 матча.

Алмалыкцы одержали победу в двух из этих встреч и один раз потерпели поражение.

А наставник «Навбахора» Тимур Кападзе привел свою команду к 2 победам в сентябре. Наманганцы также зафиксировали ничью в еще одном матче, завершив месяц без поражений.

Таким образом, подопечные Кападзе в сентябре ни разу не покидали поле побежденными.

«Сурхан» Гафурова тоже не остался без внимания

Среди кандидатов есть и главный тренер «Сурхана» Анвар Гафуров.

Термезцы провели в сентябре 3 матча и в двух из них одержали победы. В одной встрече «Сурхан» потерпел поражение.

Таким образом, на звание лучшего тренера месяца номинированы в общей сложности пять специалистов.

Результаты сентября

Тренер

Команда

Игры

Победы

Ничьи

Поражения

Камолиддин Тажиев

«Пахтакор»

3

3

0

0

Рузикул Бердыев

«Насаф»

3

3

0

0

Миржалол Касымов

ОКМК

3

2

0

1

Тимур Кападзе

«Навбахор»

3

2

1

0

Анвар Гафуров

«Сурхан»

3

2

0

1

Кто станет лучшим тренером сентября в Суперлиге?

Особенно большой интерес вызывает соперничество между Тажиевым и Бердыевым. Оба специалиста одержали по три победы в сентябре. Однако тот факт, что «Насаф» забил 13 голов и пропустил всего 3, также демонстрирует высокую эффективность команды Бердыева в атаке и обороне.

В то же время соотношение мячей «Пахтакора» 8:2 также свидетельствует об игре команды Тажиева на стабильном уровне.

Кому достанется звание лучшего тренера?

В сентябре в Суперлиге несколько тренеров добились важных результатов со своими командами. Среди кандидатов есть два специалиста, набравших максимальное количество очков, а остальные тренеры обосновали свои кандидатуры беспроигрышной серией или двумя победами.

Теперь решающее значение будет иметь то, чьи результаты в финальном выборе оценят выше.

Одно можно сказать наверняка: конкуренция между тренерами в Суперлиге в сентябре была не менее интересной, чем борьба на поле. Кому бы ни вручили приз, главными героями месяца стали специалисты, приведшие свои команды к победам.

Камолиддин ТажиевРузикул БердыевПахтакорНасаф
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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