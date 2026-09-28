Кто станет лучшим тренером сентября в Суперлиге?
В Суперлиге Узбекистана стали известны кандидаты на приз лучшего тренера сентября. За эту номинацию поборются пять специалистов, чьи команды добились высоких результатов в течение месяца.
Примечательно, что среди кандидатов есть как тренеры, проведшие сентябрь без поражений, так и специалисты, чьи команды показали заметные результаты за короткий срок.
Тажиев и Бердыев — с максимальным результатом
Главный тренер «Пахтакора» Камолиддин Тажиев завершил матчи с командой в сентябре с идеальным результатом.
Ташкентский клуб провел за месяц 3 матча и во всех одержал победы. В этих встречах «Пахтакор» забил в ворота соперников 8 голов и пропустил 2 мяча.
Этот результат сделал Тажиева одним из главных кандидатов на приз лучшего тренера месяца.
Однако серьезную конкуренцию ему составит главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев.
Каршинский клуб также провел в сентябре 3 матча и во всех трех победил. Но статистика «Насафа» выглядит еще более впечатляюще: команда забила 13 голов и пропустила всего 3.
Таким образом, результаты обоих тренеров основаны на 100-процентных победах.
Касымов и Кападзе также в борьбе
Главный тренер ОКМК Миржалол Касымов провел со своей командой в сентябре 3 матча.
Алмалыкцы одержали победу в двух из этих встреч и один раз потерпели поражение.
А наставник «Навбахора» Тимур Кападзе привел свою команду к 2 победам в сентябре. Наманганцы также зафиксировали ничью в еще одном матче, завершив месяц без поражений.
Таким образом, подопечные Кападзе в сентябре ни разу не покидали поле побежденными.
«Сурхан» Гафурова тоже не остался без внимания
Среди кандидатов есть и главный тренер «Сурхана» Анвар Гафуров.
Термезцы провели в сентябре 3 матча и в двух из них одержали победы. В одной встрече «Сурхан» потерпел поражение.
Таким образом, на звание лучшего тренера месяца номинированы в общей сложности пять специалистов.
Результаты сентября
Тренер
Команда
Игры
Победы
Ничьи
Поражения
Камолиддин Тажиев
«Пахтакор»
3
3
0
0
Рузикул Бердыев
«Насаф»
3
3
0
0
Миржалол Касымов
ОКМК
3
2
0
1
Тимур Кападзе
«Навбахор»
3
2
1
0
Анвар Гафуров
«Сурхан»
3
2
0
1
Особенно большой интерес вызывает соперничество между Тажиевым и Бердыевым. Оба специалиста одержали по три победы в сентябре. Однако тот факт, что «Насаф» забил 13 голов и пропустил всего 3, также демонстрирует высокую эффективность команды Бердыева в атаке и обороне.
В то же время соотношение мячей «Пахтакора» 8:2 также свидетельствует об игре команды Тажиева на стабильном уровне.
Кому достанется звание лучшего тренера?
В сентябре в Суперлиге несколько тренеров добились важных результатов со своими командами. Среди кандидатов есть два специалиста, набравших максимальное количество очков, а остальные тренеры обосновали свои кандидатуры беспроигрышной серией или двумя победами.
Теперь решающее значение будет иметь то, чьи результаты в финальном выборе оценят выше.
Одно можно сказать наверняка: конкуренция между тренерами в Суперлиге в сентябре была не менее интересной, чем борьба на поле. Кому бы ни вручили приз, главными героями месяца стали специалисты, приведшие свои команды к победам.
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