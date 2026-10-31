Единственный гол Норчаева принес «Навбахору» важную победу в дерби Ферганской долины

В рамках Суперлиги Узбекистана состоялось одно из центральных противостояний, которое с нетерпением ждали миллионы футбольных болельщиков — принципиальное дерби Ферганской долины между командами «Навбахор» и «Андижан». Напряженная и бескомпромиссная борьба в Намангане завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный и решающий гол, определивший исход встречи, был забит на 58-й минуте нападающим Хусаином Норчаевым.

Хроника матча: напряженная и острая борьба в Намангане

С первых минут поединок проходил в активном и интенсивном темпе для обеих команд:

Первый тайм: Обе команды стремились перехватить инициативу, однако благодаря уверенным действиям защитников и вратарей в первые 45 минут ворота остались в неприкосновенности;

Решающий гол (58-я минута): Усилив давление во втором тайме, хозяева добились своего на 58-й минуте — Хусаин Норчаев, проявив быстроту и точность в штрафной площади соперника, отправил мяч в сетку ворот (1:0);

Давление «Андижана»: В оставшееся время гости пошли вперед, чтобы сравнять счет, но оборона «Навбахора» во главе с Уткиром Юсуповым не оставила сопернику никаких шансов.

Ситуация в турнирной таблице

Эти три очка имеют важное значение для наманганцев в борьбе за медали:

«Навбахор» на 3-м месте: После этой победы «соколы» довели количество своих очков до 52 , еще больше укрепив свои позиции на 3-й строчке турнирной таблицы;

«Андижан» опустился: Потерпевший поражение «Андижан» с 31 очком опустился на 10-е место в таблице.

Протокол и составы

Суперлига

«Навбахор» — «Андижан» 1:0

Гол: Хусаин Норчаев (58).

Основные составы: