Единственный гол Норчаева принес «Навбахору» важную победу в дерби Ферганской долины
В рамках Суперлиги Узбекистана состоялось одно из центральных противостояний, которое с нетерпением ждали миллионы футбольных болельщиков — принципиальное дерби Ферганской долины между командами «Навбахор» и «Андижан». Напряженная и бескомпромиссная борьба в Намангане завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный и решающий гол, определивший исход встречи, был забит на 58-й минуте нападающим Хусаином Норчаевым.
Хроника матча: напряженная и острая борьба в Намангане
С первых минут поединок проходил в активном и интенсивном темпе для обеих команд:
Первый тайм: Обе команды стремились перехватить инициативу, однако благодаря уверенным действиям защитников и вратарей в первые 45 минут ворота остались в неприкосновенности;
Решающий гол (58-я минута): Усилив давление во втором тайме, хозяева добились своего на 58-й минуте — Хусаин Норчаев, проявив быстроту и точность в штрафной площади соперника, отправил мяч в сетку ворот (1:0);
Давление «Андижана»: В оставшееся время гости пошли вперед, чтобы сравнять счет, но оборона «Навбахора» во главе с Уткиром Юсуповым не оставила сопернику никаких шансов.
Ситуация в турнирной таблице
Эти три очка имеют важное значение для наманганцев в борьбе за медали:
«Навбахор» на 3-м месте: После этой победы «соколы» довели количество своих очков до 52, еще больше укрепив свои позиции на 3-й строчке турнирной таблицы;
«Андижан» опустился: Потерпевший поражение «Андижан» с 31 очком опустился на 10-е место в таблице.
Протокол и составы
Суперлига
«Навбахор» — «Андижан» 1:0
Гол: Хусаин Норчаев (58).
Основные составы:
«Навбахор»: 1. Уткир Юсупов, 21. Асадбек Рахимжонов (5. Дилшоджон Комилов, 84), 4. Исломбек Маматказин, 55. Мухаммадкодир Хамралиев, 22. Умар Адхамзода (2. Саидазамат Мирсаидов, 84), 34. Гиорги Джгереная, 30. Жасурбек Жалолиддинов, 8. Диёр Холматов, 23. Ваня Илич (17. Мухаммадали Гиёсов, 60), 7. Русланбек Жиянов (77. Мухаммадали Усмонов, 76), 11. Хусаин Норчаев (28. Жоэль Кожо, 84).
«Андижан»: 19. Артём Потапов, 15. Неманья Чаласан, 2. Одилбек Абдумажидов, 33. Дониёр Абдуманнопов (99. Рустам Турдимуродов, 46), 11. Хумоюнмирзо Иминов (6. Александре Андроникашвили, 68), 17. Азизбек Тургунбоев, 18. Дамир Темиров (8. Шохмалик Комилов, 85), 26. Мухаммадкарим Тоиров (70. Хамидулло Каримов, 77), 7. Пулатхужа Холдорхонов (28. Бекзод Сулаймонов, 65), 22. Усмонали Исмоналиев, 27. Мартин Боаке.
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