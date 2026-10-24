Кёльн — Шальке: составы и текстовая трансляция

·1·Спорт
Кёльн — Шальке: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: КёльнШальке. Начало матча: 24 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Кёльн»: 1. Швабе М., 30. Бюльтер М., 10. Эль-Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краус Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 47. Мур М., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюзи Дж., 3. Соса Б.

Запасные «Кёльн»: 17. Кастро-Монтес А., 19. Эль-Мала М., 11. Хески Р., 14. Менса Г., 23. Окон-Энгстлер П., 2. Шмид Й., 29. Тильманн Я., 7. Вальдшмидт Л., 20. Цилер Р.

Главный тренер «Кёльн»: Вагнер Р.

Стартовый состав «Шальке»: 1. Кариус Л., 20. Адаму Д., 24. Аушиш А., 5. Бекер Т., 29. Дина-Эбимбе Ж., 23. Эль-Фаузи С., 8. Госенс Р., 7. Хван Хи Чхан, 25. Катич Н., 4. Куруджай Х., 13. Танака С.

Запасные «Шальке»: 43. Айхан М., 14. Бахманн Я., 33. Бекер В., 10. Джеко Э., 11. Ласме Б., 22. Мюллер К., 27. Порат Ф., 38. Возар Л.

Главный тренер «Шальке»: Муслич М.

КёльнШалькеБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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