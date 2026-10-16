Айнтрахт Франкфурт — Кёльн: составы и текстовая трансляция

·21·Спорт
Айнтрахт Франкфурт — Кёльн: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Айнтрахт ФранкфуртКёльн. Начало матча: 16 октября, 23:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Айнтрахт Франкфурт»: 1. Атуболу Н., 3. Брассье Л., 9. Буркардт Й., 8. Шайби Ф., 34. Коллинз Н., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 27. Гётце М., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р.

Запасные «Айнтрахт Франкфурт»: 29. Амаймуни А., 31. Архов Л., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 22. Чендлер Т., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж., 42. Узун Д.

Главный тренер «Айнтрахт Франкфурт»: Хюттер А.

Стартовый состав «Кёльн»: 1. Швабе М. (капитан), 30. Бюльтер М., 10. Эль-Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краус Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюзи Дж., 3. Соса Б.

Главный тренер «Кёльн»: Вагнер Р.

Айнтрахт ФранкфуртКёльнБундеслига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Сити» продал защитника Джамая Симпсона-Пьюзи в «Кёльн»«Манчестер Сити» продал защитника Джамая Симпсона-Пьюзи в «Кёльн»13 июня 01:17Миши Батшуайи продолжит карьеру в Саудовской АравииМиши Батшуайи продолжит карьеру в Саудовской Аравии16 августа 22:38Софи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к АйнтрахтуСофи Лундгор покинула Ливерпуль и присоединилась к Айнтрахту14 августа 16:19Суперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во ФранкфуртеСуперкамбэк «Вердера» после 0:2: безумие в Мёнхенгладбахе, ничья во Франкфурте19 сентября 22:00Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияБрайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияВчера 22:51Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияХартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияВчера 22:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове