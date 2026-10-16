Айнтрахт Франкфурт — Кёльн: составы и текстовая трансляция
Бундеслига: Айнтрахт Франкфурт — Кёльн. Начало матча: 16 октября, 23:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Айнтрахт Франкфурт»: 1. Атуболу Н., 3. Брассье Л., 9. Буркардт Й., 8. Шайби Ф., 34. Коллинз Н., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 27. Гётце М., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р.
Запасные «Айнтрахт Франкфурт»: 29. Амаймуни А., 31. Архов Л., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 22. Чендлер Т., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж., 42. Узун Д.
Главный тренер «Айнтрахт Франкфурт»: Хюттер А.
Стартовый состав «Кёльн»: 1. Швабе М. (капитан), 30. Бюльтер М., 10. Эль-Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краус Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюзи Дж., 3. Соса Б.
Главный тренер «Кёльн»: Вагнер Р.
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