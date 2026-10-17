Шальке — Майнц: составы и текстовая трансляция

·30·Спорт
Шальке — Майнц: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: ШалькеМайнц. Начало матча: 17 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Шальке»: 1. Кариус Л., 24. Аушиш А., 5. Бекер Т., 10. Джеко Э., 23. Эль-Фаузи С., 17. Гантенбайн А., 8. Госенс Р., 19. Караман К., 25. Катич Н., 4. Куруджай Х., 13. Танака С.

Запасные «Шальке»: 20. Адаму Д., 43. Айхан М., 33. Бекер В., 29. Дина-Эбимбе Ж., 7. Хван Хи Чхан, 22. Мюллер К., 6. Шалленберг Р., 38. Возар Л., 39. Вёбер М.

Главный тренер «Шальке»: Муслич М.

Стартовый состав «Майнц»: 1. Шволов А., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Кошта Д., 7. Ли Джэ Сон, 2. Мвене П., 4. Пош Ш., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц Ф.

Запасные «Майнц»: 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 40. Кинциг М., 11. Кёнигсдёрффер Р., 15. Малони Л., 5. Мартель Э., 47. Накузола Р., 8. Небель П., 30. Видмер С.

Главный тренер «Майнц»: Фишер У.

ШалькеМайнцБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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