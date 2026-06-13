С завершением сезона в европейском футболе и открытием летнего трансферного окна клубы начали активно укреплять свои составы. В частности, представитель немецкой Бундеслиги, клуб «Кёльн», совершил важный трансфер, чтобы на долгосрочной основе усилить линию обороны перспективным игроком. Немецкая команда официально объявила о полном выкупе прав на талантливого центрального защитника Джамая Симпсона-Пьюзи, принадлежавшего действующему чемпиону Англии — «Манчестер Сити».

20-летний многообещающий футболист, являющийся воспитанником академии «горожан», подписал со своей новой командой долгосрочный контракт до лета 2030 года. подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Путь от аренды до полноценного трансфера

Талантливый английский защитник уже успел адаптироваться к немецкой футбольной среде. В зимнее трансферное окно в январе текущего года он перешел из «Манчестер Сити» в «Кёльн» на правах аренды. За короткий период молодой защитник произвел приятное впечатление на руководство и тренерский штаб немецкого клуба своей энергичной и надежной игрой. В результате клуб принял решение оставить его в команде на постоянной основе.

Как сообщает авторитетное немецкое издание Bild этот трансфер стал финансово выгодным для обеих сторон. Согласно условиям сделки между клубами, «Манчестер Сити» пополнит свою казну суммой в чуть более 5 миллионов евро от продажи своего воспитанника.

С подробной статистикой дебютного сезона Джамая Симпсона-Пьюзи в Бундеслиге и деталями трансфера можно ознакомиться в следующей таблице:

Возраст и амплуа игрока Количество сыгранных матчей Полученные предупреждения (штрафы) Срок действия контракта Общая стоимость трансфера 20 лет, центральный защитник 11 матчей 2 желтые, 1 красная карточка до лета 2030 года более 5 миллионов евро

Эмоциональный дебютный сезон

Несмотря на юный возраст, Джамай сумел проявить свой решительный характер в высшем дивизионе Германии. За время аренды он принял участие в 11 ответственных матчах Бундеслиги, демонстрируя активность в обороне. В интенсивных и физически сложных играх, характерных для немецкого футбола, английский защитник дважды получал желтые карточки, а однажды был вынужден досрочно покинуть поле после прямой красной карточки. Это свидетельствует о его страстном и бескомпромиссном стиле игры.

Комментарий экспертов: По мнению футбольных аналитиков, «Кёльн» сделал очень умную инвестицию в будущее. Защитники, прошедшие школу «Манчестер Сити», тактически идеально подготовлены. Ожидается, что со следующего сезона Симпсон-Пьюзи станет одной из ключевых фигур в оборонительных редутах немецкого клуба.

Мы с большим интересом будем следить за дальнейшей карьерой молодой звезды в Германии и его новыми успехами.

Следите за самыми горячими трансферными новостями на зеленых полях Европы, новостями Бундеслиги и эксклюзивными событиями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!