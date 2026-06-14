Мануэль Нойер принял участие в пятом чемпионате мира

·20·Спорт
Мануэль Нойер принял участие в пятом чемпионате мира

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч группового этапа ЧМ-2026 против Кюрасао. Таким образом, опытный голкипер принял участие в пятом чемпионате мира в своей карьере.

Для 40-летнего вратаря этот мундиаль может стать последним крупным турниром в составе национальной сборной. Несмотря на это, Нойер остается ключевой фигурой в воротах сборной Германии.

Впервые Мануэль Нойер принял участие в чемпионате мира в 2010 году в Южно-Африканской Республике. В то время он защищал цвета клуба «Шальке». После того турнира голкипер перешел в мюнхенскую «Баварию», открыв новую главу в своей карьере.

На мундиале в ЮАР Нойер провел 6 матчей за сборную Германии. Четыре года спустя, на ЧМ-2014 в Бразилии, он добился одного из главных достижений в карьере. Сборная Германии стала чемпионом мира, а Нойер отыграл все 7 матчей турнира.

Впоследствии он также выступал за сборную Германии на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. Однако на последних двух мундиалях немцы не смогли показать ожидаемых результатов и выбывали после группового этапа.

Нойер признан одним из сильнейших вратарей в истории современного футбола. Он вошел в историю не только благодаря своим сейвам, но и мастерству игры ногами, выведя стиль «свипер-кипера» на новый уровень.

Его участие в пятом чемпионате мира стало важным событием как для немецкого, так и для мирового футбола. Столь долгое время выступать на таком уровне — непростая задача. Нойер в очередной раз доказал, что является игроком большой сцены.

Мануэль НойерГерманияБавария МюнхенШалькеБразилия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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