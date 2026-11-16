Рекорд из 43 матчей прерван: Испания уступила Англии на своем поле

Лига наций УЕФА шестого тура группового этапа стала настоящей сенсацией в европейском футболе. Сборная Англии, гостившая в Мадриде, обыграла одного из действующих грандов — сборную Испании со счетом 3:2, не только набрав важные 3 очка, но и положив конец многолетнему рекорду в мировом футболе.

Напряженное противостояние в Мадриде

В конце первого тайма капитан сборной Англии Гарри Кейн (45-я минута) реализовал пенальти и открыл счет. В начале второго тайма Эзри Конса (53) и Бен Уайт (57) записали свои имена в протокол, увеличив отрыв до трех мячей.

Испанцы ответили голами Микеля Оярсабаля (65, пенальти) и Нико Уильямса (75), однако избежать поражения не смогли. Несмотря на то, что на 63-й минуте полузащитник англичан Эллиот Андерсон получил красную карточку и досрочно покинул поле, гости проявили стойкость и удержали победу.

Статистика и положение дел Детали Матч Испания — Англия 2:3 Голы Англии Гарри Кейн (45, пен.), Эзри Конса (53), Бен Уайт (57) Голы Испании Микель Оярсабаль (65, пен.), Нико Уильямс (75) Удаление Эллиот Андерсон (63, Англия)

Рекорд Испании из 43 матчей прерван

Это поражение официально поставило точку в беспрецедентной беспроигрышной серии сборной Испании. Эта серия насчитывала целых 43 матча и считалась рекордом на уровне сборных по количеству матчей без поражений в основное время. В последний раз Испания проигрывала по итогам 90 минут в марте 2024 года сборной Колумбии (0:1). В официальных матчах испанцы не знали поражений с марта 2023 года (после игры против Шотландии).

Итоговые результаты в группе

После этой победы количество очков у Англии и Испании достигло 15. Однако благодаря преимуществу по разнице мячей англичане вышли в основной этап четвертьфинала как победители 3-й группы элитного дивизиона Лиги наций. В других матчах группы Хорватия заняла третье место с 6 очками, а Чехия осталась на четвертом месте без очков.

Как вы считаете, позволит ли такая яркая игра сборной Англии выиграть кубок Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!