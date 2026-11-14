Уверенные победы Норвегии и Венгрии: завершились матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА

В Европе продолжаются напряженные матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА. Болельщики становятся свидетелями интенсивных и важных игр, которые усиливают конкуренцию в группах. В рамках этого тура Норвегия принимала на своем поле Уэльс, а сборная Венгрии гостила у Грузии, где сумела завоевать важные очки.

Норвегия — Уэльс 3:1: гол Холанда и победа Норвегии

Сборная Норвегии (6 очков, 2-е место), выступавшая перед своими болельщиками, встретилась со сборной Уэльса (3 очка, 4-е место). Бескомпромиссная и богатая на атаки игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Если первый тайм прошел в равной борьбе, то во второй половине встречи норвежцы явно продемонстрировали свое превосходство:

На 59-й минуте Нуса открыл счет.

На 68-й минуте Шельдеруп увеличил разрыв.

В составе Уэльса Брукс на 79-й минуте забил ответный гол, сократив отставание.

Однако в конце встречи — на 87-й минуте звездный нападающий Эрлинг Холанд успешно реализовал пенальти, поставив точку в матче и установив окончательный счет 3:1.

Составы на матч Норвегия — Уэльс Футболисты Основной состав Норвегии Сельвик, Рюэрсон, Айер, Торсбю, Вольфе, Ознес (Берг, 66), Эдегор, Берге, Бобб (Шельдеруп, 66), Нуса, Холанд. Основной состав Уэльса Дарлоу, Уильямс (Робертс, 72), Родон, Дэвис, Да Силва, Каллен (Колвилл, 72), Джеймс (Брукс, 72), Ампаду, Джонсон, Кумас (Харрис, 64), Уилсон.

Грузия — Венгрия 0:2: Венгрия одержала важную выездную победу

Лидер группы Венгрия (10 очков, 1-е место) гостила у сборной Грузии (2 очка, 4-е место). В очень непростом матче венгры благодаря опыту и рациональному использованию своих моментов одержали победу со счетом 2:0.

Судьбу встречи решили ошибка хозяев и активность соперника:

На 73-й минуте грузинский защитник Двали срезал мяч в свои ворота (автогол).

На 85-й минуте Варга довел счет до 2:0, окончательно обеспечив победу своей команде.

После этой победы Венгрия еще больше укрепила свое лидерство в группе. Ожидается, что оставшиеся матчи Лиги наций УЕФА подарят болельщикам еще много интересных и неожиданных результатов.

Как вы считаете, какая сборная в текущем сезоне Лиги наций является главным претендентом на завоевание главного трофея? Оставляйте свое мнение в комментариях!