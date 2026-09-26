Фабиан Руис заявил о стремлении Испании к новым победам перед Лигой наций

Сборная Испании, чемпион Европы и мира, готовится к началу своей очередной кампании в Лиге наций. Полузащитник команды Фабиан Руис сделал решительное предупреждение соперникам, подчеркнув, что «Красная фурия» не собирается останавливаться на достигнутых успехах. После исторического триумфа этим летом подопечные Луиса де ла Фуэнте намерены продолжить свою доминирующую серию в матче против Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне. Об этом сообщает Goal.com.

Как передает Goal.com, этот центральный матч станет для сборной Испании первой официальной игрой после чемпионата мира, завершившегося в июле победой над Аргентиной. Этот исторический успех позволил испанцам одновременно удерживать титулы чемпионов мира и Европы, напоминая об их «золотой эре» 2008–2012 годов. Гости прибудут в столицу с беспроигрышной серией из 38 матчей во всех турнирах.

Время забыть прошлое и стремиться в будущее

В интервью изданию АС полузащитник Пари Сен-Жермен отметил, что атмосфера в раздевалке предельно серьезная. Передавая слова главного тренера Луиса де ла Фуэнте, 28-летний футболист подчеркнул сложность поддержания высоких стандартов: «Тренер сказал нам, что прошлое уже забыто, это история, и она прекрасна, но теперь нужно сосредоточиться на настоящем. Самое сложное в футболе — это побеждать снова. Выиграть один раз — здорово, но повторить это — самая трудная часть».

Сборная Испании имеет отличные показатели в этом турнире. Команда доходила до трех из последних четырех финалов и проиграла лишь один из своих последних 18 матчей в Лиге наций в основное время. Бывший игрок Наполи подчеркнул, что у команды огромное желание завоевать еще один крупный трофей.

Шаг к новым победам

По словам Фабиана Руиса, главная задача команды — стремление к новым победам. «Это очень сложно, но наш состав способен на это, и мы будем бороться за этот трофей с огромным желанием. Мы считаем его очень важным и надеемся принять участие в «Финале четырех» Лиги наций», — добавил он.

История также на стороне Испании. Ла Роха выиграла шесть из последних девяти встреч против Англии, включая победу со счетом 2:1 в финале Евро-2024. Подопечные де ла Фуэнте постараются сохранить свою беспроигрышную серию на Уэмбли. После этого их ждут сложные матчи в рамках 3-й группы против Хорватии и Чехии.