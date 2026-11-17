Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высоко оценил игру своей команды после крупной победы над Нидерландами со счетом 5:0. Он подчеркнул, что нейтрализация сильных сторон соперника и адаптация к тактическим изменениям по ходу встречи стали одними из ключевых факторов успеха.

«Мы нейтрализовали сильные стороны соперника»

В первом тайме матча Лиги наций, прошедшего в Берлине, Германия сумела забить лишь один гол. Однако после перерыва хозяева полностью завладели инициативой и отправили в ворота Нидерландов еще четыре мяча.

После матча Клопп оценил эту победу как особый опыт.

«Мы только что стали свидетелями действительно необычной картины. Игра была очень нетипичной и в то же время сложной. Требовалась адаптация, внесение серьезных тактических изменений — и мы с этим справились.