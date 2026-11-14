Германия победила Сербию: что сказал Юрген Клопп после матча?

В рамках Лиги наций УЕФА сборная Германии на выезде обыграла Сербию, одержав важную победу. Напряженная и динамичная встреча завершилась триумфом немцев со счетом 3:1.

Подробности победы и голы

Победу сборной Германии в этом матче обеспечили голы Флориана Вирца и Брайана Груды, а также автогол сербского защитника Срджана Бабича. Единственный мяч в составе сербов забил тот же Бабич.

Комментарии Юргена Клоппа после игры

После матча главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился своими мыслями об игре. Он не скрывал своего удовлетворения выступлением команды:

«Это был великолепный матч в истинном смысле этого слова. Нам пора привыкнуть к тому, что наша сборная действительно сильна и способна играть в футбол на высоком уровне. Сегодня у нас было еще больше возможностей забить, но я сказал ребятам: для меня это не так важно. Конечно, Сербия сейчас не в лучшей форме, но в таких играх всегда есть риск создать себе серьезные проблемы. Мы этого не допустили», — приводит слова тренера издание Бавария &амп; Германй.

Клопп также отдельно остановился на атакующих действиях команды: