Германия победила Сербию: что сказал Юрген Клопп после матча?
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- В рамках Лиги наций УЕФА сборная Германии в гостях обыграла Сербию со счетом 3:1.
- На счету сборной Германии появились голы Флориана Вирца и Брайана Груды, а Срджан Бабич забил автогол в свои ворота.
- Единственный мяч в составе сербов также забил Срджан Бабич.
- Главный тренер Юрген Клопп выразил удовлетворение игрой команды и действиями в атаке.
В рамках Лиги наций УЕФА сборная Германии на выезде обыграла Сербию, одержав важную победу. Напряженная и динамичная встреча завершилась триумфом немцев со счетом 3:1.
Подробности победы и голы
Победу сборной Германии в этом матче обеспечили голы Флориана Вирца и Брайана Груды, а также автогол сербского защитника Срджана Бабича. Единственный мяч в составе сербов забил тот же Бабич.
Комментарии Юргена Клоппа после игры
После матча главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился своими мыслями об игре. Он не скрывал своего удовлетворения выступлением команды:
«Это был великолепный матч в истинном смысле этого слова. Нам пора привыкнуть к тому, что наша сборная действительно сильна и способна играть в футбол на высоком уровне. Сегодня у нас было еще больше возможностей забить, но я сказал ребятам: для меня это не так важно. Конечно, Сербия сейчас не в лучшей форме, но в таких играх всегда есть риск создать себе серьезные проблемы. Мы этого не допустили», — приводит слова тренера издание Бавария &амп; Германй.
Клопп также отдельно остановился на атакующих действиях команды:
«Наши действия в атаке и взаимодействие выглядели очень впечатляюще. Мы находили верные решения при контроле мяча, доминировали на поле, наша игра по прессингу соперника сработала отлично, а интенсивность матча была очень высокой. Мы показали очень красивую игру!»
Статистика матча и авторы голов
Данные
Счет
Сербия — Германия — 1:3
Авторы голов
Флориан Вирц, Брайан Груда, Срджан Бабич (автогол) — Срджан Бабич
Следующий матч
В понедельник дома против Нидерландов
Впереди решающая игра
Окрыленные этой победой немцы теперь готовятся к следующей крайне ответственной встрече. Согласно календарю, в понедельник сборная Германии в последнем туре группового этапа примет на своем поле одного из главных соперников — Нидерланды.
Как вы считаете, сможет ли сборная Германии под руководством Юргена Клоппа одержать победу и в решающем матче против Нидерландов? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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